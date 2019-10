Manutenção v11.01 libera novidades para o modo Salve o Mundo do game Fortnite

A manutenção v11.01 mesta quarta-feira (22) liberou novidades para o modo Salve o Mundo do título Fortnite. A informação foi divulgada pela desenvolvedora Epic Games. Confira detalhes:

A ENTRADA PARA A ESCURIDÃO: "Faça uma reserva para o terror! Junte-se à equipe da Base Inicial em uma estada aterrorizante no lendário Hotel Madeira-morta, o terceiro hotel mais assombrado de Pranchapetrovínia".

WILLOW — A NOVA HEROÍNA FORASTEIRA: "As habilidades da Willow se concentram em eliminações para gerar um Fantasma e perder vida para se fortalecer".

O período de inatividade para o patch v11.01 começou. pic.twitter.com/bd0xDoTdA9 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 22, 2019

RIFLE DE ASSALTO COVEIRO: "Esse rifle de assalto popular está de volta! O Coveiro dispara munição média, aumentando dano e impacto ao custo de precisão e cadência de tiro. Ele estará disponível na Loja Semanal de 23 de outubro, às 21h BRT, a 30 de outubro, às 21h BRT".

CORREÇÕES DE ERRO: "A Base Inicial lançou um ajuste na semana passada para reduzir as restrições do sistema e Comandantes estão relatando melhorias em todos os campos. Vamos usar seu feedback para dar um passo além na atualização v.11.10 ao remover o sistema de aproveitadores em partidas privadas e entre amigos".

A desenvolvedora também revelou outros detalhes: "Nós também melhoramos o impacto que virar a câmera rapidamente tinha na performance do jogo no PC. Essa mudança será levemente mais notável em PCs com configurações melhores".

"Nós continuamos a trabalhar na solução para o problema de quedas de FPS, mais notícias virão em breve", informou na rede social. Confira:

Essa mudança será levemente mais notável em PCs com configurações melhores. Nós continuamos a trabalhar na solução para o problema de quedas de FPS, mais notícias virão em breve. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 22, 2019

