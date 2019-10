Os signos do zodíaco que mais se preocupam com a aparência

Algumas pessoas são mais relaxadas e não priorizam ou gastam tanto tempo com a sua aparência. No entanto, existem três signos do zodíaco que se preocupam bastante, tanto com a sua aparência, como também com a dos outros.

Touro

Não é surpresa, né? O taurino é vaidoso e gosta de se sentir bonito, pois dessa forma se sente bem. Mesmo quando a vida está difícil, ele dá um jeito de cuidar da aparência e causar uma boa impressão.

Leão

O leonino adora ser o centro das atenções e por isso se preocupa com a forma que as outras pessoas o veem.

Ele também costuma mostrar a sua personalidade a partir da forma como se veste, se maquia, entre outros. Para se preocupar com a aparência não é algo superficial, porque esse aspecto também fala sobre quem ele é.

Virgem

O virginiano é detalhista e adora organização, algo que reflete no seu exterior. Ele quer causar uma boa impressão porque sabe que assim como ele, muitas pessoas também são críticas e julgam primeiro pela aparência.