Com mais de 200 personagens, The King of Fighters AllStar, da Netmarble, chega aos celulares

A Netmarble, em colaboração com a SNK, anunciou que o aguardado jogo de RPG de ação The King of Fighters AllStar já está disponível para download na Google Play e na App Store. Baseado na famosa série The King of Fighters (KOF), os jogadores poderão coletar e treinar seus lutadores favoritos de todas as franquias desde o KOF’94 até KOFXIV.

Os jogadores travarão lutas rápidas e cheias de ação contra ondas de inimigos, chefes assustadores e equipes rivais. Vários modos de jogo estão disponíveis, incluindo o Modo História, Ataque por Tempo, Player vs. Player (PvP) e Torneio em tempo real. Além disso, o jogo conta com gráficos de alta qualidade, cores fortes, ações super rápidas e mais de 50 lutadores disponíveis para coleção e atualização no lançamento, além de mais de 130 personagens favoritos dos fãs que serão adicionados gradualmente. Em The King of Fighters AllStar tanto os fãs da franquia como jogadores novos terão horas e horas de diversão, de acordo com comunicado da desenvolvedora.

Reprodução

Em The King of Fighters AllStar, os jogadores são os heróis da série. Eles assumem o papel de uma pessoa com amnésia e que é ajudada por uma mulher misteriosa chamada Noah, que logo em seguida precisa de resgate. Ao descobrir que podem lutar com qualquer lutador do KOF e usar seus movimento originais, os fãs vão entrando nos torneios para reviver suas lembranças, se tornarem mais fortes através das lutas rápidas e brutais do KOF.

Recompensas de Pré-Registro – Ao chegar a um milhão de pré-registros, os jogadores recebem recompensas especiais, que incluem:

1x Seletor de Lutador 5★;

500 Rubis;

1x Super Ace Yuri;

1x Carta de Batalha Super Ace Yuri;

10x Caixas de Cápsula Plus e 10 Cápsulas de EXP Raras;

1x Carta de Batalha Kyo Kusanagi para usuários Google Play, ou 1x Carta de Batalha Yagami Iori para usuários da App Store.

Eventos de lançamento – Eventos adicionais incluem:

[Orochi Iori] / [Orochi Leona] Evento Especial de Invocação – Os jogadores terão 28 dias para adquirir alguns dos personagens mais famosos do KOF para celebrar o lançamento;

Evento Roleta Especial – Os jogadores ganharão tickets de roleta durante o jogo, que podem ser usados para adquirir vários Character Materiais de Crescimento para o personagem;

Bônus Especial de Login – Ao fazer login 7 dias seguidos, os jogadores recebem recompensas, como Lutador / Bilhete de Invocação de Carta de Batalha, 400 Rubis e Matérias de Crescimento;

Eventos de Festival – Após completar missões especiais, incluindo o ‘Festival de Boas-vindas e o ‘Festival de Elementos’, os jogadores ganham personagens populares para acrescentar à sua coleção no KOF.

O game está disponível para download na Google Play e na App store em mais de 175 países, e oferece atendimento em inglês, mandarim, indonésio, tailandês, espanhol, italiano, francês, português, russo e alemão.

Antes do lançamento no Ocidente, The King of Fighters AllStar se tornou o jogo mais baixado na Coreia e no Japão. Também foi o 2º em receita gerada na Google Play na Coreia, 1º na App Store na Coreia e 7º em receita gerada na Coreia e Japão nas duas plataformas. Atualmente, o jogo tem 100 milhões de lutadores coletados, 14 milhões de jogadores e 2,8 milhões de downloads somente na Coreia e Japão.

LEIA TAMBÉM: