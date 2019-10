Estes 3 sintomas de deficiência de vitamina B12 podem ser confundidos com síndrome de borderline

Sintomas de borderline podem estar relacionados a um número de condições. No entanto, se umas pessoas demonstram uma variedade enorme de sinais da doença, a causa escondida pode ser uma deficiência de Vitamina B12, diz o portal Thyroid Patiet Advocacy (TPA).

A boa notícia é que se a deficiência de B12 for confirma, ela é muita mais fácil de tratar, pois seria um indicativo de que não está tão avançada.

De acordo com o sítio estrangeiro Express, estes são os 3 sintomas para ficar atento:

Coceira ou formigamento na língua

Uma súbita ou inesperada coceira na língua pode ser um sinal da condição. “Isso ocorre um das bordas e na ponta respectiva”, explica o TPA. Pode surgir também uma vontade urgente para coçar a língua com os dentes.

Pontos brancos na pele

Os pontos são resultado da falta de melatonina nas áreas afetadas, ressalta o portal. Esse é o hormônio que controla as mudanças na pigmentação da pele. Pesquisas demonstram que a vitamina B12 tem influencia direta no papel da melatonina.

De acordo com o portal, isso ocorre na parte do antebraço, mas também pode se espalhar por outras partes do corpo. Com o passar do tempo, as manchas ficam ressecadas e esfareladas ao ponto que a pele fica exposta.

Formigamento e dor na palma de uma ou ambas as mãos.

“Isto ocorre repentinamente e não há uma razão aparente no ponto diretamente abaixo do dedo anelar, aproximadamente onde a palma está”, diz o portal. Se não tratada a dor pode expandir para borda da mão, começando no pulso.