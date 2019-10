Versão beta do WhatsApp revela próximos recursos do aplicativo

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS. Com o update, a versão foi elevada para 2.19.110.17.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, na atualização, o aplicativo de mensagens implementou uma nova tela inicial. Uma abertura semelhante também foi liberada na versão beta para WhatsApp Business e para o sistema Android.

Ainda segundo o site, o app também desenvolve um recurso que permite ocultar completamente a seção de atualizações de status já silenciadas. Nesta atualização, o recurso está disponível para testadores.

Com esta nova versão beta, a plataforma ainda parou de atualizar o selo do aplicativo quando novas mensagens vieram de bate-papos e grupos silenciados.

Outra novidade, o recurso Dark Mode ainda está em desenvolvimento na app. A função altera as cores do aplicativo para um tom noite azulada.

Todos os recursos e alterações listados neste artigo estarão disponíveis na próxima versão na App Store, a atualização oficial 2.19.110 (exceto o Dark Theme, que está em desenvolvimento), revelou o site.

