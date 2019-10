Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de outubro

Mais uma semana de outubro está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

É hora de fazer todo o necessário para se antecipar aos seus problemas. Dias de renovação de energia estão chegando e isso lhe dará força em sua vida diária, mas lembre-se de ser cauteloso com o que fala.

Uma mudança de emprego pode ajudá-lo a crescer economicamente. Lembre-se de que seu signo é temperamental e impulsivo; portanto, controle seu desejo e não se apaixone por pessoas que não o amam.

Os solteiros conhecem alguém de Sagitário ou Libra que serão muito compatíveis. Você planeja as férias. Os comprometidos podem ter problemas devido a ciúmes e terceiras pessoas; o diálogo será mais necessário do que nunca. Você terá sorte em 23 de outubro com os números 02, 15 e 89. Use o roxo para atrair abundância.

Touro

Momento de muitas preocupações e pressão no trabalho, mas você sempre se esforça para cumprir suas responsabilidades. Lembre-se de ter mais paciência e não entrar em conflitos sem motivo.

Cuide de problemas estomacais. Se você está solteiro, será por pouco tempo; alguém especial de Libra ou Capricórnio falará sobre amor. Você terá sorte no dia 25 de outubro com os números 05, 07 e 09.

Use a cor verde, isso ajudará você a crescer economicamente. Não seja rancoroso com um amor do passado e tente estar em paz. Evite viver de aparências e exagerar no drama na vida amorosa.

Gêmeos

Administre melhor seus gastos e renda para não passar aperto. Novos projetos de trabalho o ajudarão a se sentir melhor. Cuidado com os problemas de estresse ou nervosos e vá ao seu médico.

Uma ótima oportunidade de negócio pode surgir. Pense antes de agir e controle seus impulsos para não machucar as pessoas que ama. Tenha cuidado com as traições no trabalho ou ambiente de estudo.

Evite discutir seus assuntos particulares. Você terá sorte no dia 22 de outubro com os números 01, 23 e 38. Use o vermelho para atrair abundância.

Lembre-se que o ciúme e vingança podem levá-lo a perder muito. Foque sua força e sentimentos em dar a volta por cima e ser alguém melhor.

Câncer

Haverá boa energia ao seu redor. Lembre-se de aprender a cortar as más amizades que o cercam e deixar que as coisas boas fluam em sua vida. Haverá uma surpresa no trabalho que lhe dará várias oportunidades de crescimento.

Você organiza aspectos relativos a uma herança ou assuntos de família. Cuide de problemas hormonais.

Não peça conselhos sobre amor, siga sua intuição e coração, que o levará a escolher a pessoa certa. Solteiros conhecerão pessoas muito compatíveis, especialmente sexualmente, de Áries ou Capricórnio. Você terá sorte no dia 23 de outubro com os números 07, 12 e 33. Use azul para atrair abundância.

Leão

Você focará em sua vida profissional. Se acha que onde está não é o melhor para você, lembre-se de que seu signo sempre se esforça para obter sucesso em tudo o que é proposto; portanto, tente encontrar algo melhor em sua vida.

Uma proposta no exterior pode surgir e o assunto deve ser analisado. Cuide de problemas de garganta e enxaqueca com responsabilidade.

No amor, você sente que alguém muito importante se afasta da sua vida. Um novo amor do signo de Áries, Câncer ou Escorpião poderá entrar em sua vida. Você terá sorte em 22 de outubro com os números 00, 21 e 45. Use verde claro para atrair boas energias.

Virgem

Nesta semana, você continuará com boa sorte em todos os aspectos. No entanto, controle sua raiva e impulso em situações complicadas. Você terá a oportunidade de um emprego melhor.

A fase de relacionamentos casuais pode estar passando e é preciso ter cuidado para não ferir os sentimentos de alguém.

Você sentirá a necessidade de se reinventar e começar a progredir em tudo relacionado à sua vida financeira. Toda energia estará do seu lado para fazer os projetos florescerem, então tire vantagem disso.

No amor, seu signo é mais compatível com Áries, Câncer e Peixes. Além disso, o amor verdadeiro entrará em sua vida em breve. Seus números da sorte são 01, 09 e 13.

Libra

Semana para refletir sobre sua vida profissional. Apenas tenha cuidado com problemas financeiros e tente economizar ou pagar suas dívidas a tempo.

Às vezes você pensa coisas que realmente não são e isso pode causar alguns problemas no relacionamento; Tente conversar e organizar sua vida sentimental. Continue cuidando da saúde.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries ou Gêmeos que será muito compatível. Para quem tem um parceiro, é hora de melhorar a comunicação e viver momentos agradáveis.

Você recebe um convite e terá sorte no dia 22 de outubro com os números 02, 11 e 99. Use o vermelho para ter mais abundância.

Escorpião

Dia de organizar assuntos no trabalho e receber propostas que podem ser muito positivas. Mudanças importantes podem ocorrer no final do mês; portanto, tente estar ciente de todas as suas responsabilidades.

Cuide de problemas intestinais e infecções estomacais, lembre-se de que este é o seu ponto fraco. Um amor do passado pode procurá-lo e você terá que decidir se irá ajudá-lo ou não. Você terá sorte no dia 24 de outubro com os números 00, 23 e 71.

Use amarelo para atrair sorte nas finanças. Os solteiros conhecerão um amor de Câncer, Leão ou Peixes que será muito compatível.

Sagitário

Reflita sobre o que acontece com você. Lembre-se de que seu lado controlador pode trazer constante estresse e afastar ainda mais o que você deseja.

Dias de reuniões, alterações no projeto ou mudanças, portanto, tente ser muito atencioso. Você ganha dinheiro extra e deve guardá-lo. Cuide de problemas de estômago, lembre-se de que é o seu ponto fraco.

Não fique mais na defensiva com seu parceiro e evite atitudes explosivas. Os solteiros podem encontrar alguém de Gêmeos, Libra ou Áries que será compatível.

Você terá sorte em 22 de outubro com os números 03, 21 e 88. Use azul para atrair inspiração e sorte em tudo o que faz.

Capricórnio

Semana de pagamentos. Você terá dias de muito trabalho e muito estresse, então tente controlar sua personalidade e não caia nas provocações de outras pessoas. Fique longe de brigas!

Você vai se lembrar de alguém que não está mais ao seu lado; deseje que essa pessoa seja feliz e fique em paz. Um amor de Áries ou Virgem pode entrar em sua vida para um relacionamento duradouro; lembre-se de se dar tempo para amar e tente ser feliz.

Uma gravidez pode acontecer. Continue com seus estudos ou inicie um novo. Tenha cuidado com o exercício e tente não machucar as costas ou o pescoço com excessos de atividades. Você terá sorte em 23 de outubro com os números 01, 19 e 30. Use o vermelho como proteção contra más energias.

Aquário

Momento de sorte em sua vida profissional. Lembre-se de que este é um estágio de prosperidade; portanto, tente tirar o máximo proveito disso em tudo.

Uma viagem será proposta e isso o ajudará a recarregar energias positivas, liberando todo o estresse acumulado. Seus números são 04, 29 e 31 em 23 de outubro. Evite brigar com seu parceiro, lembre-se de que você nunca pode controlar os outros, então tente entender e ser feliz.

Você recebe um prêmio ou reconhecimento em seu trabalho que o fará muito feliz. Um amor do passado retornará à sua vida e você pode dar uma nova oportunidade se sentir que o que era ruim entre os dois foi deixado para trás. Cuide de problemas de garganta ou pulmão melhorando seus hábitos.

Peixes

Você terá muito trabalho e reuniões durante esta semana. Lembre-se de que em momentos de estresse é preciso cuidar da saúde ainda mais. Tenha atenção com problemas de visão ou de pele.

Não tome uma decisão precipitada no amor. Tente ter uma boa conversa com seu parceiro e pensar melhor nas consequências. Os solteiros podem se apaixonar intensamente por alguém de Gêmeos ou Escorpião que será muito compatível.

Você terá sorte em 22 de outubro com os números 04, 08 e 19. Use azul escuro para aumentar a sorte. Resolva qualquer problema jurídico que você tenha o quanto antes.

Lembre-se que sonhar é uma coisa e não conseguir colocar os pés no chão em momentos importantes da sua vida é outra. Cuidado com a forma que você costuma fantasiar sobre as coisas.