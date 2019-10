Estes 5 alimentos são indispensáveis se você faz dieta para emagrecer

Nada melhor que poder comer o que quiser sem medo de ganhar quilinhos indesejados. Fazer escolhas mais saudáveis pode ser uma maneira de não se sobrecarregar em uma dieta. E é possível fazer mudanças na alimentação adicionando alimentos que ajudam a combater o ganho de peso.

Outra parte essencial é fazer exercício. Atividades físicas são essenciais para acelerar o metabolismo e manter o corpo com necessidade e queima calórica altas.

Pepino

Tem propriedades para desinflamar, de modo que quando o consumimos nosso intestino não sofrerá irritação por outros alimentos. O ideal é ingeri-lo como suco, em batidos ou vitaminas.

Iogurte

Reprodução/ Pixabay

Regula a digestão graças às abundantes bactérias probióticas que contém. É perfeito para comer no café da manhã ou como lanche antes do almoço ou no meio da tarde.

Frutos secos

São a opção ideal para deixar as guloseimas de lado. Amendoins, nozes, amêndoas, pistaches ajudarão a baixar a ansiedade. Apenas tome cuidados, pois estas oleaginosas são ricas em gorduras boas, no entanto, calóricas. Se a ideia é perder peso, o consumo deve ser controlado.

Gengibre

Reprodução/ Pixabay

O chá de gengibre é perfeito para dietas de emagrecimento. A função é relaxar os músculos do trato digestivo, porque reduz a inflamação e regula a digestão.

Azeitonas

Contêm uma grande quantidade de ômega-3, um gordura ótima para a saúde uma abundante em peixes, chia, linhaça e cânhamo. Além disso, as azeitonas contém fibras e auxiliam a digestão.

FONTE: NUEVA MUJER