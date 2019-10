Estes 3 sinais pouco comuns podem ser a causa da misteriosa queda de cabelo que você enfrenta

Você começou a notar uma queda acentuada de cabelo, o ralo do banheiro está acumulando ais fios que o normal e, obviamente, a preocupação aumenta.

Existem várias situações que podem explicar o que anda acontecendo com as suas madeixas. No entanto, algumas são pouco comuns, e a resposta pode estar em algo que você nem imaginaria.

O sítio estrangeiro Web MD, divulgou uma lista com 15 motivos para a queda de cabelo que podem te surpreender. Nós separamos algumas para que você fique esperto e se previna.

Medicação

Alguns remédios têm como efeito colateral a queda de cabelo. Segundo o portal, esteroides anabolizantes, anticoagulantes, remédios contra acne e com alta quantidade de vitamina A ou medicação contra a artrite.

Falta de ferro

Reprodução/ Web MD

Ferro ajuda a manter o cabelo saudável. Quando a quantidade sanguínea cai, o mesmo acontece com os fios. Um sinal que indica a falta ferro na nutrição são rasgos nas unhas, pele pálida e amarelada, fraqueza e taquicardia.

Cirurgia para redução de peso

Perda de cabelo é comum depois de uma cirurgia bariátrica. Médicos advertem o perigo de falta de zinco, porque é comum os níveis caírem depois da operação. Caso isso aconteça, um suplemento de zinco pode ajudar.

Lembre-se de consultar um médico caso os sintomas batam com a descrição ou se a situação está preocupante.