Valorizar educação infantil melhora o desenvolvimento, dizem especialistas

Foram dez horas de uma rica discussão sobre educação na primeira infância, com 16 especialistas passando pelo palco do grande auditório do Centro Rebouças de Convenções, em Pinheiros (zona oeste) no Seminário de Educação Infantil 2019 do Metro Jornal. E foi consenso: a valorização da educação infantil é o melhor caminho para o desenvolvimento dos indivíduos – e da sociedade. Tudo o que semeamos na fase que vai do nascimento aos 6 anos gera frutos pela vida inteira.

Mais de 650 leitores se inscreveram para participar do evento promovido pelo Metro Jornal no último sábado, para discutir os papéis da escola e da família na educação infantil. “A reunião desses palestrantes incríveis num seminário em prol de algo tão importante nos faz acreditar cada vez mais que conhecimento salva”, disse a educadora Vanessa Modin Martins.

O cartunista Mauricio de Sousa, 84 anos, fechou o evento falando sobre a felicidade que é ter conseguido contribuir para a formação de tantas gerações de crianças. E perguntou para a plateia: “Quem de vocês leu a Turma da Mônica na infância?”. Não houve quem não levantasse a mão. “A tecnologia pode mudar, mas os meus personagens vão continuar levando mensagens positivas para as crianças” , afirmou.





Escola tem que ser ‘nova’

Uma nova escola para novas crianças. A psicóloga Beatriz Abuchaim e a historiadora Sônia Bercito abriram o evento discutindo as políticas públicas do país para a primeira infância. Beatriz mostrou, com dados, o quanto ainda é baixo o investimento na educação infantil. Entre os 25% mais pobres do país, apenas 26% das crianças estão nas creches.

A especialista lembrou também a falta de investimento na qualificação profissional nessa etapa do ensino. Embora lidem com uma fase tão estratégica do desenvolvimento, mais de 40 mil educadores infantis têm apenas o ensino médio.

Um dos mais respeitados escritores infanto-juvenis do Brasil, Pedro Bandeira falou sobre a importância da literatura no amadurecimento emocional das crianças. E a neuropsicóloga Iara Mastine mostrou como trabalha com “livroterapia” .

Convidados para o painel “Novo olhar, novas atitudes”, o psiquiatra Wimer Bottura Júnior, a arte-educadora Bianca Solléro e a consultora educacional Bete P. Rodrigues falaram, respectivamente, sobre inclusão, aprendizagem criativa e disciplina positiva, três exemplos de novas abordagens que vêm ganhando força na educação. “Punir só funciona no curto prazo, podemos escolher ser firmes com gentileza e ensinar habilidades de vida para as crianças”, explicou Bete.

Rosely Sayão, que é uma das mais respeitadas especialistas em educação no país, respondeu perguntas da plateia, numa versão ao vivo do seu programa “Seus Filhos”, na BandNews FM.