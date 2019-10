Vacina contra o câncer de mama já é realidade; conheça a história da primeira mulher curada

O câncer de mama afeta cada vez mais mulheres no mundo, mas uma boa notícia parece estar chegando. Cientistas conseguiram criar uma vacina conta a doenca na clínica Mayo, de Jacksonville, no estado da Florida.

A primeira paciente que participou do teste clínico já está curada, segundo informações da instituição e do portal Nueva Mujer.

A história da primeira mulher curada do câncer de mama por uma vacina

Lee Mecker foi diagnosticada com o câncer de mama em um estágio inicial da doença, em marco deste ano. Ela não entendia o que estava acontecendo, pois sempre levou um estilo de vida saudável.

“Eu esta saudável. Isso me irritou profundamente. Me senti entorpecida, e todos ao meu redor estavam ainda mais indignados que eu”, confessou a mulher.

Ao chegar à clínica par ainiciar o tratamento, o médico lhe ofereceu testar primeiro “uma vacina experimental com objetivo de combater o cancer de mama e para prevenir que ele reaparecesse”.

Ela não pensou muito e se inscreveu rapidamente. “vimos algumas provas de eliminação do tumor, assim como o sistema imunológico se fortalecendo”, relatou o doutor Keith Knutson.

Os resultados foram os melhores possíveis. Mesmo assim, Mercker se submeteu a uma mastectomia dupla para verificar se o tumor havia realmente desaparecido. “Sinto que estou na lua”, disse a mulher depois de confirmada a cura.

Planos para o futuro

De acordo com o médico que a acompanhou, a equipe segue buscando mulheres para fazer mais testes com a vacina. “Realmente haverá uma vacina contra o câncer de mama e creio que é questão de tempo”, disse o especialista.

Ele detalhou que a Clínica Mayo trabalha em várias alternativas para prevenção e combate do câncer de mama. Em 2020, o planejamento é começar com os testes laboratoriais com uma vacina definitiva. Como o processo é muito caro e meticuloso, o produto final deverá estar disponível em ao menso 8 anos.