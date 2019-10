Astrônomos da NASA descobrem misterioso sistema multi-planetário próximo da Terra

Astrônomos descobriram um misterioso sistema multi-planetário muito próximo da Terra. De acordo com informações da NASA, os planetas orbitam uma estrela anã vermelha, a apenas 11 anos-luz de distância.

‘GJ 15 A B’ e ‘GJ 15 A C’ são os nossos vizinhos multi-planetários mais próximos – pelo menos entre os sistemas de exoplanetas descobertos até agora.

Os planetas têm uma abundância de propriedades estranhas. O mundo mais profundo, GJ 15 A B, leva apenas 11 dias para fazer uma órbita completa ao redor da estrela.

Ele pesa três vezes a massa da Terra, qualificando-a para a categoria de tamanho conhecida como "super Terra". Também é superaquecido, com uma temperatura estimada em 276 Celsius.

Seu irmão, GJ 15 A C, é um gigante gasoso 36 vezes a massa da Terra e parece ter aproximadamente uma órbita de 20 anos em torno de sua pequena e fria estrela-mãe. Embora sua temperatura não seja conhecida, é provável que esteja bastante frio nesta órbita.

GJ 15 A B foi relatado pela primeira vez em 2014 e "refutado" depois que outra equipe de astrônomos não conseguiu detectá-lo. Os dois planetas estão entre um lote de 16 adicionados a lista recente da NASA.

A equipe liderada por Matteo Pinamonti, utilizando o Telescópio Nazionale Galileo, foi responsável pelas descobertas. Confira:

