NASA detecta asteroide de tamanho mediano que passará próxima à terra no dia 25 de outubro

A Agência Especial Americana (NASA) detectou um novo asteroide, de tamanho mediano, que passará próxima à terra em 25 de outubro.

A informação foi compartilhada pela instituição no site oficial. Denominado como ‘2019 TQ2‘, o objeto especial tem um formato de espera, de acordo com informações da NASA.

NASA

O corpo celeste tem uma dimensão estimada entre 26 m e 58 metros. Ele faz parte de um aglomerado de asteroides que é monitorado pela instituição.

Apesar do alerta, a situação não representa perigo para o nosso planeta, já que as chances de impacto são mínimas. Ainda de acordo com a agência, a aproximação é algo comum.

