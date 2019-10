Próximo recurso do app, tema escuro do WhatsApp ganha novos ajustes

Um novo beta do WhatsApp foi liberado para os usuários nesta semana. Com o update, a versão para o sistema Android foi elevada para 2.19.297.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a versão conta com novas informações sobre o próximo recurso dark theme, que deve ser liberado muito em breve.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.297: what's new?

New Splash Screen available for beta testers (the article also includes a Dark Splash Screen) and details about Payments!https://t.co/AGvDv0pwq6

NOTE: The Dark Theme feature is not available and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 17, 2019