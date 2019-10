Com quatro câmeras, Samsung anuncia chegada do Galaxy A30s ao Brasil

A Samsung anuncia, nesta quinta-feira (17), a chegada do Galaxy A30s ao Brasil. O dispositivo recebeu atualizações que fazem dele uma excelente opção para quem busca uma experiência fotográfica de alto padrão. Agora, são três câmeras traseiras, incluindo soluções como Foco Dinâmico e Otimizador de Cena, e uma frontal.

O A30s recebeu uma nova lente principal de 25MP e abertura de f/1.7, um novo módulo de 8 MP com lente ultra wide, que tem ângulo de visão similar ao olho humano e possibilita mais elementos, pessoas e paisagens na foto, e um sensor de profundidade de 5 MP na parte traseira. Na parte frontal, possui uma câmera de 16 MP, com abertura de f/2.0.

Reprodução

Com a função Foco Dinâmico, é possível aplicar efeitos bokeh de qualidade profissional de maneira ágil e simples, antes ou mesmo depois de tirar a foto. O Detector de Falha, que automaticamente avisa, por exemplo, se alguém saiu na foto piscando, e o Otimizador de Cena, que otimiza cores e contrastes de acordo com cenas pré-definidas e reconhecidas pelo smartphone, elevam ainda mais o padrão da foto.

Além das câmeras, outra novidade está no leitor de impressão digital. Antes localizado na parte traseira do dispositivo, o sensor agora está embaixo da tela, oferecendo segurança e praticidade. A nova tela, inclusive, investe no conceito do display infinito, com tecnologia Super AMOLED e com 6,4 polegadas.

O desempenho é assegurado por um chipset Exynos 7904 (octa-core de até 1.8GHz), com 4GB de RAM, memória interna de 64GB e uma bateria de 4.000mAh, com carga rápida de 15W.

Integrante do ecossistema Galaxy, o A30s é facilmente conectado aos serviços da Samsung, como o Samsung Health e Samsung Knox (plataforma de segurança). O Galaxy A30s está disponível em branco, preto e violeta no Brasil, com preço sugerido de R$ 1.599,00.

Com informações da Samsung

