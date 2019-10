PUBG MOBILE lança atualização de Halloween com modo inédito

O game PUBG MOBILE acaba de lançar a atualização 0.15.0, que traz novas armas, veículos, mecânicas, mudanças no Sobreviva Até o Amanhecer – Modo Halloween e mais. Os jogadores já podem cair de paraquedas nesse update disponível gratuitamente na App Store e Google Play.

Diversas novidades chegaram aos mapas e modos do PUBG MOBILE na versão 0.15.0. Confira todos os detalhes:

Veículo Blindado Anfíbio BRDM-2 – consiga esse veículo exclusivo ao utilizar a pistola sinalizadora para viajar em terra e mar com maior proteção;

Agarrar Beiradas – Essa função tão aguardada permite que os jogadores escalem prédios para alcançar locais antes inacessíveis;

Desert Eagle – Arma tem o maior dano e velocidade de saída de todas as pistolas, causa 62 de dano por projétil e pode ser equipada com a Mira Red Dot, holográfica, laser e pentes;

Barris de Combustível – Todos os barris de combustível encontrados pelo mapa podem agora explodir ao serem alvejados;

Grafites – Deixe a sua marca no campo de batalha com até quatro opções diferentes.

Melhorias e Balanceamentos em Armas de Fogo – M16A4, Vector, UMP45 e MK47 Mutant foram ajustadas com novos acessórios, tipos de munição e capacidade de balas, além de outras correções de desempenho e gráfico.

Reprodução

Colaboração com Resident Evil 2

No começo deste ano, PUBG MOBILE fez uma colaboração com Resident Evil 2 para dar uma cara horripilante aos campos de batalha com a chegada do modo Sobreviva até o Amanhecer. A partir de agora os jogadores poderão curtir as “Halloweeks” com uma versão inédita do modo Sobreviva até o Amanhecer, que passa a contar com objetos do cenário e monstros com temática de Halloween.

Além disso, também foi adicionada uma facção humana hostil em prédios e fortalezas abandonadas. Os jogadores poderão conquistar recompensas ao derrotá-los, e, ao eliminar zumbis, ganharão armas biológicas que são eficientes contra a maioria dos oponentes.

Ainda em outubro, os fãs de PUBG MOBILE poderão curtir uma nova experiência de jogo com o inédito Modo Payload, que traz funções nunca antes vistas no modo clássico, incluindo:

Helicópteros – Pela primeira vez os jogadores poderão cruzar os céus para procurar e destruir inimigos com a ajuda do inédito helicóptero de combate;

Caixa de Super Armas – Ela cai no campo de batalha e é ativada após 3 minutos. Contém armas de suprimento, Colete Nv. 3, armas exclusivas do Modo Payload e mais!;

Reviver Parceiros – Cartões de identificação de seus parceiros que foram derrotados em combate podem ser coletados e levados à Torre de Comunicação mais próxima para serem revividos rapidamente;

Armas Inéditas do Modo Payload – A explosiva RPG-7, a M3E1-A, o Lança-Granadas M79 e a minigun M134 agora estão disponíveis exclusivamente nesse modo;

Sinalizador de Ataque Aéreo – Jogadores podem solicitar ataques aéreos para bombardear uma região determinada;

Kits de Reparo de Veículo – Libere-os para consertar veículos e pneus danificados.

Com informações do PUBG MOBILE

