Os signos do zodíaco que sempre precisam ouvir declarações de amor

É possível expressar o amor de muitas maneiras, mas alguns signos do zodíaco preferem que este sentimento seja entregue em palavras.

Confira signos do zodíaco que precisam ouvir declarações de amor do parceiro:

Áries

O ariano pode ser impulsivo e corajoso, mas ele gosta de se sentir apoiado e admirado. Afinal, este signo que sempre ser o melhor.

Para eles, as palavras de amor devem ser sinceras e, por mais que eles não costumem se expressar tanto desta forma, receber uma atenção positiva dá ainda mais vitalidade para o romance.

Gêmeos

Para os geminianos as palavras significam muito. É dessa forma que eles se conectam, inspiram e também amam as outras pessoas. Além disso, este signo é um dos mestres quando o assunto é comunicação.

Por isso, este signo gosta de transmitir seu amor com palavras e de que o outro também responda desta forma. Para ele não se trata de reafirmar o sentimento, mas sim de expressá-lo.

Libra

O libriano gosta de receber apoio e elogios porque isso faz com que ele se sinta mais seguro. Por isso, este signo considera importante ouvir palavras que demonstram seu amor por ele.

As pessoas de libra preferem focar no positivo. Então se você é alguém que costuma expressar seus pensamentos ruins, não deixe também de fazer isso com os bons. Desta forma o libriano se sente valorizado e amado.

Leão

Assim como o ariano, o leonino também gosta de ser lembrado que alguém o ama pela pessoa que ele é. Mas engana-se quem pensa que eles são egoístas: este signo também é ótimo em expressar seu amor por meio da comunicação.

Quando está apaixonado o leonino é protetor e amoroso, mas também é muito sincero. Portanto, ele só irá “declarar” aquilo o que realmente sente.

Câncer

O canceriano sabe bem o que é dar muito carinho e receber menos em troca. Por isso, ele é o tipo de pessoa que costuma demonstrar que ama com tudo o que ele tem: apoio, gestos e palavras.

Ele gosta de ver a reciprocidade e palavras cheias de sentimentos fazem com que ele se sinta mais encorajado a se entregar no relacionamento.