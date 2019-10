NASA transmite ao vivo primeira caminhada espacial feita totalmente por mulheres

A Agência Especial Americana (NASA) transmite ao vivo a primeira caminhada espacial feita totalmente por mulheres.

You’re invited to watch history unfold! Tomorrow marks the first #AllWomanSpacewalk as @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Tune in:

📆 Friday, Oct. 18

🕟 6:30am ET

📺 https://t.co/mzKW5uV4hS

❓#AskNASA pic.twitter.com/5HBTWb5N3z

— NASA (@NASA) October 18, 2019