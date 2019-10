Impressionate imagem captada pela NASA revela como é a 'morte' de uma estrela

O dinamarquês Tycho Brahe em 1952 estava entre aqueles que notaram um novo objeto brilhante na constelação Cassiopeia. Com muito estudo, o astrônomo mostrou que essa "nova estrela" estava muito além da Lua e que era possível que o universo além do Sol e dos planetas mudasse, de acordo com informações da NASA.

Agora os astrônomos já sabem que a nova estrela de Tycho não era nova. Em vez disso, sinalizou a morte de uma estrela em uma supernova, uma explosão tão brilhante que pode ofuscar a luz de uma galáxia inteira.

#News: Why is Tycho's Supernova Remnant so clumpy? #New results show the features likely came from the explosion itself. Like dynamite sticks being set off simultaneously in different locations, the star's explosion may have had multiple ignition points! 🧨https://t.co/NAxeyvmbFi pic.twitter.com/VocAnHszjf

— Chandra Observatory (@chandraxray) October 17, 2019