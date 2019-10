Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 20 de outubro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Você estará em paz consigo mesmo e cortará laços negativos do seu passado. Você terá muita sorte em tudo relacionado a questões legais ou assuntos pessoais. Seus números da sorte são 04, 11 e 20.

Serão dias agitados em sua vida amorosa, especialmente se tiver um relacionamento, portanto, evite conflitos. Os signos mais compatíveis com Áries são Capricórnio, Peixes e Libra; não se preocupe, um amor entrará em sua vida em breve.

É hora de você analisar bem seus planos e decidir fazer as mudanças necessárias para alcançar o sucesso. Lembre-se de não contar suas realizações para qualquer pessoa.

Touro

Você deve amadurecer e se aplicar mais em questões profissionais para alcançar a estabilidade econômica que deseja. É hora de pensar em estudar para ter mais sucesso em sua carreira. Não tema ir ao médico para fazer um check-up e tente cuidar melhor da sua alimentação, além de ter cautela com os vícios.

Não se deixe levar por impulsos e pense bem antes de agir para não cometer erros em sua vida amorosa. Seus signos mais compatíveis são Escorpião, Aquário e Câncer, perfeitos para iniciar um relacionamento. Deixe-se amar.

O taurino comprometido pode sofrer uma pausa ou distância sentimental no relacionamento. Seus números serão 03, 17 e 22. Use azul escuro para ter mais sorte e abundância.

Gêmeos

Você deve começar a fazer seu futuro e não deixar nada inacabado em sua vida. Serão momentos de boa sorte para realizar qualquer negócio ou trabalho.

Você deve ter disciplina com sua saúde e manter-se saudável com uma boa alimentação e atividades; não se esqueça de cuidar da mente.

Você pode já ter problemas em seu local de trabalho; portanto, evite se sentir afetado por provocações das pessoas ao seu redor e tente não discutir. A melhor forma de resolver isso é manter a calma e deixar as coisas fluírem.

Sua compatibilidade sentimental é maior com os signos de Áries, Libra e Aquário. Se abra mais às possibilidades na vida amorosa. Sábado será o seu melhor dia e seus números são 09, 13 e 44.

Câncer

Você entrará em um estágio de esperança e força espiritual para superar qualquer problema que enfrentar. Uma proposta de trabalho muito atraente chegará, mas é preciso analisar todos os prós e contras que ela possui.

Seus números da sorte serão 01, 17 e 33. Não duvide de sua capacidade de ser líder em tudo o que realiza, você tem o que precisa para iniciar o negócio ou qualquer coisa que queira.

No amor, é hora de começar de novo, ou seja, não peça para um amor do passado voltar e se volte para o futuro. Seus signos mais compatíveis são Peixes, Escorpião e Touro, então não hesite e se permita apaixonar novamente. Não confie demais nas pessoas no trabalho.

Leão

Seu signo passa por decisões complicadas, mas deve enfrentar para mudar seu destino. Não tenha medo, a força espiritual estará sempre do seu lado para ajudar a superar qualquer dificuldade que surgir no seu caminho.

É hora de ganhar mais força no local de trabalho e iniciar o projeto que você tem em mente. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro.

Alguém do passado procurará por você; feche esse ciclo para recuperar a paz de espírito. Estes são tempos de prosperidade e abundância em tudo relacionado a projetos e mudanças de trabalho.

Você deve permanecer firme em todos os seus planos. Seus números são 02, 14 e 16. Use roupas ou acessórios vermelhos para atrair abundância. Haverá um divórcio em sua família.

Virgem

Você continuará com boa sorte em muitos aspectos. É hora de controlar sua personalidade nas situações complicadas que pode enfrentar. Você terá a oportunidade de um emprego melhor.

Pode ser a hora certa para procurar um relacionamento mais formal em sua vida e não se envolver com várias pessoas ao mesmo tempo.

Você sentirá a necessidade de se reinventar e começar a progredir especialmente em sua vida financeira. Toda energia espiritual estará do seu lado para fazer todos os seus projetos florescerem, então tire vantagem disso.

No amor, seus signos mais compatíveis serão Áries, Câncer e Peixes. Um relacionamento pode ser iniciado em breve. Seus números são 01, 09 e 13.

Libra

Você continua com boa sorte financeira, mas no trabalho precisa ter paciência. Lembre-se que a recompensa virá com o seu esforço. Tenha cuidado com ciúmes e energias negativas das outras pessoas.

É hora de começar um negócio ou mudar de emprego. Não negligencie seu relacionamento. Você terá sorte com os números 02, 19 e 24. Use mais amarelo para atrair sorte e abundância.

Sua compatibilidade no amor será com os signos de Capricórnio, Touro e Leão, que podem ser muito intensos. Serão dias de surpresas e presentes.

Cuidado com as traições econômicas e amorosas, lembre-se de não confiar tanto nas pessoas, é melhor ser mais cauteloso com as pessoas ao seu redor.

Escorpião

Você deve dar prioridade aos seus planos e não se deixar levar por qualquer adversidade ou comentário que fizerem sobre você.

Às vezes, você fica muito vulnerável às pessoas ao seu redor, mas é preciso confiar plenamente em si mesmo e ter em mente que os maus momentos sempre devem ser deixados para trás.

É hora de renascer em tudo o que deseja alcançar em sua vida pessoal, especialmente nos relacionamentos. Considere estudar novamente ou fazer cursos para estar melhor preparado em sua área profissional.

Seus números da sorte são 06, 10 e 27. Nesta sexta-feira, você terá muito sucesso em questões de amor e sua maior compatibilidade será com os signos de Peixes, Câncer e Leão.

Sagitário

Você deve continuar com todos os seus projetos de trabalho e não ter medo de tomar decisões. Também é hora de viajar e viver as aventuras que sonha.

Você está no caminho certo em relação à sua situação sentimental. Aqueles que são solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Áries, Gêmeos e Leão. Aprenda a reconhecer as pessoas que estão com você apenas por interesse e afaste-as da sua vida.

Seus números da sorte são 01, 18 e 21. Use a cor verde. É hora de pensar seriamente em seu futuro e parar de gastar em itens que você não precisa, começando a economizar efetivamente. Em termos de saúde, não se esqueça de ir ao seu médico para exames.

Capricórnio

Mudanças muito positivas surgirão na sua vida e você só precisa estar atento para aproveitar as oportunidades. Se você tiver problemas com assuntos familiares ou pessoais, eles podem ser resolvidos da melhor maneira possível, graças às energias positivas que o cercam.

Uma luz espiritual muito forte o cercará para poder terminar um projeto importante. No amor, você terá muita compatibilidade com os signos de Áries, Câncer e Libra. Um novo amor está a caminho da sua vida, apenas preste atenção.

Você terá sorte com os números 03, 08 e 30. Use a cor azul clara para atrair abundância. Lembre-se de que você nem sempre está certo e é melhor deixar-se ajudar em qualquer problema que enfrentar.

Aquário

Você deseja ser alguém na vida e está em constante luta para se destacar diante dos outros. Tenha responsabilidade e consciência, pois você está no momento de assumir o controle de sua vida para ser uma pessoa melhor em tudo o que faz.

Foque na inteligência e força para entender os acontecimentos. Sua compatibilidade em questões de amor estará com os signos de Áries, Gêmeos e Libra. Seus números são 02, 15 e 23.

Use a cor cinza para ajudá-lo a atrair sucesso e abundância para sua vida. Lembre-se sempre de ter pensamentos positivos em relação aos outros para receber tudo de volta.

Peixes

Hora de ter determinação em ser alguém na vida e alcançar o sucesso, por isso é necessário amadurecer alguns pensamentos. Seu signo é muito indeciso, mas neste momento você não deve duvidar ou ter medo das decisões que toma.

Você receberá dinheiro que não esperava e deve investir em coisas importantes. Não brinque com os sentimentos dos outros e não finja que está interessado; é melhor ser sincero.

Sua maior compatibilidade será com os signos de Áries, Câncer e Escorpião. Você terá sorte no jogo com os números 00, 07 e 56. Use mais branco para ter mais abundância. Evite ser teimoso e mentiroso, pois isso pode trazer grandes problemas.