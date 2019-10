Game The King of Fighters AllStar chega na próxima semana para Android e iOS

O game The King of Fighters AllStar chega na próxima semana para smartphones Android e iOS. Focado no gênero de ação, o lançamento global será no dia 22 de outubro.

O título é um game de ação para celulares da famosa franquia de luta no qual o jogador enfrenta ondas de inimigos e chefões, além de times de lutadores rivais, ao melhor estilo beat 'em up.

Desenvolvido pela NetMarble, o jogo traz mais de 50 lutadores para colecionar, além de generosas doses de conteúdo e nostalgia para os fãs da série.

Pré-registro

Atualmente, The King of Fighters All Star está em fase de pré-registro. Jogadores podem realizar o cadastro no site: https://kofallstar.netmarble.com/en/

LEIA TAMBÉM: