Tecnologia: Samsung lançará patch para corrigir problema de segurança no Galaxy S10

A fabricante sul-coreana Samsung lançará um no patch para corrigir um problema de segurança no recente Galaxy S10.

De acordo com informações da Reuters, a brecha afeta o leitor de impressões digitais do novo smartphone da marca.

Utilizando certos protetores de tela ou capinhas com proteção "360", o telefone reconhecia qualquer impressão digital como positiva.

