Tecnologia: Samsung lança novo notebook Odyssey 2

A Samsung apresenta seu novo notebook voltado ao segmento de games: o Odyssey 2. Poderoso, com uma imponente combinação entre placa de vídeo, processador, capacidade de armazenamento e sistema avançado de controle de temperatura, o aparelho oferece diversas vantagens aos usuários que buscam uma experiência gamer de alto padrão.

Placa de vídeo, processador aprimorado, tela sem atraso e armazenamento

A Samsung investiu nas novas placas de vídeo NVIDIA GeForce, incluindo a poderosa GeForce RTX 2060 Max P, que utiliza 100% de sua capacidade para proporcionar uma incrível experiência gráfica em termos de performance. O notebook conta com processadores Intel hexa core de 9ª geração e uma tela PLS Full HD de 15.6 polegadas, com destaque para o modelo com taxa de atualização de 144 Hz, que exibe até 144 imagens por segundo, sincronizado com a placa de vídeo através da tecnologia G-Sync. A tecnologia de som Dolby ATMOS, por sua vez, ajuda o jogador a perceber de que lado está vindo o som, proporcionando uma experiência gamer ainda mais envolvente.

O novo notebook gamer da Samsung tem apenas 1,99 cm de espessura, sem abrir mão de um controle de temperatura eficaz mesmo com a altíssima potência do hardware. A performance do software 3DMark 11 aumentou e a renderização com Ray Tracing também é superior.

Outro destaque é a capacidade de armazenamento. O novo Odyssey conta com diversas opções. Além do HDD tradicional, alguns modelos possuem também um SSD instalado de fábrica, além de um slot extra de SSD para expansão, em um sistema de armazenamento triplo. O tipo mais rápido de SSD, o PCIe NVMe, pode ser encontrado em um dos modelos disponíveis no portfólio. A velocidade de leitura deste tipo de SSD chega a 2.800 Mbps, ou seja, até 5,2 vezes mais rápido que o SSD SATA3 e até 14 vezes mais veloz do que um HDD comum. Com isto, o tempo de espera do usuário para rodar o jogo é muito menor, o que permite aproveitar seu game favorito mesmo que ele esteja executando vários programas simultaneamente ou instalando arquivos pesados.

Tecnologia aeronáutica

Com cinco heatpipes (Penta Pipe), o aparelho garante uma área exotérmica maior, transferindo imediatamente o calor do processador e da placa de vídeo para a ventoinha a fim de auxiliar a dissipá-lo do notebook. Com duas grandes ventoinhas nos dois lados, cada uma com 83 pás Jet Blade, é criado um fluxo de ar eficiente, que aliada aos quatros dissipadores disponíveis, elimina o máximo possível de calor.

O design das ventoinhas Jet Blade, inclusive, foi inspirado nas turbinas de um caça, que transformam o calor em energia de propulsão. Essas ventoinhas captam rapidamente o ar frio externo da parte superior e inferior do notebook para eliminar instantaneamente o calor interno. Assim, é possível manter o pico de performance nos jogos sem nenhum prejuízo devido ao aumento da temperatura.

As pás foram criadas a partir de polímeros de cristal líquido, um material rígido e denso para fazer o ar circular rapidamente e minimizar o ruído causado pelo funcionamento das ventoinhas. Além disso, todo o ar quente de dentro do notebook sai na direção oposta do usuário, proporcionando um ambiente de jogo confortável.

Odyssey Mode

O Odyssey Mode disponibiliza diversas funções para jogos de maneira rápida, tais como: Beast Mode, modos de tela e equalizador de preto. Os consumidores também podem criar perfis com suas preferências de cor e saídas para usá-los de acordo com seus diferentes jogos e gêneros

Beast Mode

Apertando as teclas Fn e F11, o usuário pode ativar o Modo Beast, usado para elevar o desempenho em até 15%. Essa solução ajuda a manter os recursos gráficos em alta performance, para que o usuário possa curtir games pesados sem problemas.

Game Display Mode

Os níveis de cores e resultados na tela variam de acordo com os gêneros de games, seja um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), uma arena de batalhas online para vários jogadores (MOBA), um jogo de estratégia em tempo real (RTS) ou um RPG.

Equalizador de preto

O equalizador de preto é uma função que ajusta o nível de pretos da tela de 0 a 10 de acordo com as necessidades do jogador, facilitando a distinção de adversários ocultos na escuridão. Essa função pode ser definida com antecedência como um perfil no Odyssey Mode e facilmente ativada ao pressionar as teclas Fn e F11 juntas durante o jogo.

Preço do Odyssey 2

O valor sugerido inicial sugerido do Odyssey 2 é R$ 5.799,00. Há, também, uma versão de R$ 7.499,00, que investe em maior capacidade de armazenamento e processador mais avançado (i7H), e outra de R$ 8.999,00, que, além de elevar o armazenamento, conta com a placa de vídeo RTX 2060.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: