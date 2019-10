Nova atualização beta do WhatsApp revela próximos recursos

Um novo beta do WhatsApp Business já está disponível para os usuários. Com o recente update, a versão para o sistema operacional iOS foi elevada para 2.19.110.21.

De acordo com informações do portal especializado WABetaInfo, a atualização revela próximos recursos do aplicativo de mensagens.

📝 WhatsApp Business beta for iOS 2.19.110.21: what's new? Important update: New Launch Screen, Labels, Chat cell and some icons redesigned and Dark Bubbles preview for iOS users! 🔥 https://t.co/hxJwBzeQnY NOTE: The Dark Mode feature will be available in future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 15, 2019

Segundo o site, como parte do update, o aplicativo implementou uma nova tela inicial quando você abre o WhatsApp Business.

O usuário também vai poder adicionar marcadores ou criar uma nova categoria para gerenciar rapidamente seus bate-papos e clientes.

Todos as novidades e alterações já estarão disponíveis na próxima versão disponível na App Store. Elas também serão aplicadas no próximo beta do aplicativo convencional para iOS.

Reformulação no app

Também foi anunciado recentemente que a plataforma estava trabalhando em uma pequena reformulação no aplicativo.

Finalmente, o app implementou o redesenho na versão beta do WhatsApp Business. Ao abrir o aplicativo, você notará algumas diferenças sobre as animações e os ícones. Confira:

