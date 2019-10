Free Fire Battle Royale: Nova personagem Shani já está disponível no Royale Especial

A nova personagem Shani, do game Free Fire Battle Royale, já está disponível no Royale Especial. A informação foi compartilhada pela empresa nesta quinta-feira no Twitter.

“Garagem aberta, ferramentas organizadas e tudo calibrado pra começar o jogo”, publicou na rede social.

Reprodução

“Shani chegou no Royale Especial e você pode pegar o pacote de luxo pra aproveitar todo o poder dela! Fala aí, entrou na lista de melhores personagens". Confira a postagem:

Garagem aberta, ferramentas organizadas e tudo calibrado pra começar o jogo 🔧 Shani chegou no Royale Especial e você pode pegar o pacote de luxo pra aproveitar todo o poder dela! Fala aí, entrou na lista de melhores personagens! pic.twitter.com/32cXCwvYxq — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) October 17, 2019

Solução de problemas

Também foram divulgadas algumas informações sobre um novo bug no game. “Pessoal, muitos de vocês estão reportando problemas para logar e erros de autenticação. Estamos investigando o que está causando esse erro e vamos atualizar vocês”, revelou a empresa. Confira:

Pessoal, muitos de vocês estão reportando problemas para logar e erros de autenticação. Estamos investigando o que está causando esse erro e vamos atualizar vocês. — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) October 16, 2019

