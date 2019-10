Fortnite: Epic Games revela próximas novidades do modo ‘Salve o Mundo’

A desenvolvedora Epic Games revelou as próximas novidades do modo ‘Salve o Mundo’. De acordo com o comunicado, serão várias atualizações no game Fortnite. Confira todos os detalhes:

v.11 (Semana de 15/10)

Novo Soldado Fantasiado;

O Retorno de Igor — Médico do Flagelo;

Melhorias na Detecção de AFK/Aproveitadores; F.O.R.T.ificamos a detecção de jogadores AFK no jogo

Lhama Velho Oeste;

Renovada e disponível por tempo limitado! Custa 500 vales de evento.

v.11.01 (Semana de 22/10)

Linha de Tarefa: Hotel Assombrado; Bons Sonhos, Comandantes!

Novo Forasteiro Carcaçombrado; A primeira regra do clube do susto é…

O Retorno do Coveiro. Envie as Carcaças direto pra cova!



v.11.10 (Semana de 29/10) — Começo do Evento Fortnite: Pesadelos

Linha de Tarefa do Fortnite: Pesadelos — Alcateiberfest;

O Rei da Tempestade foge de Canny Valley; Ele voltou… e andou treinando.

O Retorno do Lupino; O líder da alcateia voltou.

O Retorno da Pistola Fantasma; Fantasmagórica… e fortalecida.

Lhama do Fortnite: Pesadelos; Contém antigos itens populares e um novo conjunto de armas! Custa 500 vales de evento.

(Observação: substitui a Lhama Velho Oeste). O Retorno do Lançabóbora.

Colete todos os Sobreviventes Festa à Fantasia para desbloquear esse lançador.

Atualização de Conteúdo v.11.10 (Semana de 05/11)

Linha de Tarefa do Fortnite: Pesadelos — Acampamento de Verão;

Foice de Metal Preto; Golpeie à vontade! Só fique de olho na sua vida…

O Retorno da Crepúsculo; Prepare o Sifão!

O Retorno da ML de Bala de Milho.

Atualização de Conteúdo 2 v.11.10 (Semana de 12/11)

Linha de Tarefa do Fortnite: Pesadelos — Noiva Monstro;

Construtora Monstruosa; Foi um arraso!

Espada de Metal Preto; Uma Espada… de metal preto.

Pacote de Música; Desbloqueie este pacote de música para o seu vestiário!

O Retorno do Corvo. Ele continua lá fora…



v.11.20 e adiante

Rei da Tempestade Mítico

"Preparem-se para a batalha, Comandantes! Vocês enfrentarão o Rei da Tempestade na batalha mais desafiadora que o Salve o Mundo já viu. Esse confronto traz novas mecânicas, novos desafios e um temporizador de "enfurecer" desencorajador. Essa luta testará até os jogadores mais habilidosos. Aqueles que conseguirem superar esse desafio terão uma chance de ganhar".

Reprodução

Armas Míticas

"Empunhe o poder do Rei da Tempestade! Essas armas únicas representam o próprio Rei da Tempestade, tanto visualmente como em seus poderes. Cada arma tem um benefício único que desbloqueia comportamentos especiais, a partir do nível 1. Dispare projéteis com rastreamento para obter sequências insanas de acertos na cabeça, carregue sua arma para liberar uma explosão laser encadeada ou convoque meteoros do céu para lançar as carcaças para o esquecimento".

Mudanças na Jogabilidade

"Ouvimos as preocupações e observações da comunidade sobre o estado do meta nos níveis médios e avançados do jogo. Decidimos fazer algumas mudanças para melhorar a experiência de jogo no Salve o Mundo para todos os jogadores".

"Também queremos dar uma renovada na forma de jogar esse modo com o intuito de manter o jogo divertido e com uma atenção redobrada no contra-ataque daqui pra frente".

Conclusão do Vestiário

"Estamos felizes em anunciar que os cosméticos serão totalmente concluídos! Vamos lançar cada componente do Vestiário, além de melhorias adicionais, ao longo deste Capítulo".

Atualizações mais significativas

"Estamos alternando para uma cadência menos frequente, mas pretendemos lançar atualizações mais significativas. Isso nos permitirá distanciar o lançamento desses recursos das atualizações do Passe de Batalha e lançá-los em um estado mais polido".

"Por último, estamos preparando mais um recurso incrível que esperamos lançar nesta temporada com os outros recursos mencionados acima. Ainda não estamos prontos para compartilhar mais informações sobre isso… mas vamos preparar uma publicação para revelar os detalhes em uma data mais próxima do lançamento".

Hey Comandantes! Interessado em saber o que está por vir no #SalveOMundo? Então não deixe de dar uma passada no nosso blog para conferir o Roteiro do Salve o Mundo!https://t.co/HmYt3MmMgy — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 16, 2019

Com informações da Epic Games

