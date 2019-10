Estes 4 alimentos são os melhores vegetais que você pode consumir

A Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard está em uma cruzada. Ela quer enterrar de uma vez por todas a pirâmide alimentar. Este aparato educacional tão difundido desde meados da década de 1960.

Para os pesquisadores da prestigiosa Universidade, a base da alimentação humana devem ser os vegetais: legumes e verduras em todas as refeições, correspondendo a pelo menos 50% de cada uma delas.

Pensando nisso, o portal El Español compilou uma lista com as verduras que apresentam a maior qualidade nutricional. Elas são completas de fácil acesso e pode ser que você já consome alguma diariamente.

Cebola

É uma grande fonte de antioxidantes, que ajudam a retardar o desenvolvimento de doenças graves e a oxidação de outras moléculas. Possui boas quantidades de vitamina C se consumida crua, lembre-se que esta se desintegrada se cozida.

Brócolis

Reprodução/ Pixabay

Odiado por muitos, trata-se de um do melhores vegetais. A Federação Espanhola de Nutrição explica que “o brócolis tem grande importância porque contém grande quantidade de fibras, vitaminas e minerais”.

Uma porção de 100 gramas é suficiente para suprir a quantidade diária de vitamina C, além de ser rico em potássio e enxofre, que conferem propriedades antimicrobianas.

Espinafre

Ela é fonte de ferro, como já dizia o Popeye. Mas o que o desenho do marinheiro não dizia, é que o espinafre também é rico em vitamina C, A e E, proteínas e fibras. “Também aporta uma quantia enorme de betacarotenos, que se transformam em vitamina A no organismo”.

Ervilhas

Reprodução/ Pixabay

Estas leguminosas são fontes de proteína magra de boa qualidade. A FEN, explica que “ela se equipara ao ovo em quantidade de proteínas sem conter grandes quantidades de gordura”.

Elas também são ricas em vitamina B1, B3 e vitamina C. “O consumo de uma porção cobre 38% das recomendações de tiamina e 23% das de niacina em homens de 20 a 39 anos”, diz o órgão.