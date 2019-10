Aventura de terror Close to the Sun chega ao PS4 em 29 de outubro

O game Close to the Sun, nova aventura de terror, chega para o PlayStation 4 em 29 de outubro. A informação foi revelada pela Sony nesta quarta-feira.

Desenvolvido pela Storm in a Teacup, o game também será liberado para os consoles Nintendo Switch, Xbox One e Microsoft Windows.

“Close to the Sun se passa em uma realidade alternativa, onde as invenções de Nikola Tesla mudaram o mundo para sempre”, revela a descrição.

Reprodução

“A jornada de Rose pelo Helios para salvar sua irmã não será fácil, e será preciso depender do metrô para chegar até áreas diferentes e vivenciar os ambientes fabulosos”.

“O carro do metrô, assim como muitas outras invenções no Helios, pode ser muito perigoso: a tecnologia é moralmente neutra, mas pode se tornar uma arma perigosa não apenas intencionalmente, mas através de nossa inabilidade de usá-la ou do nosso negligenciamento”. Confira trailer:

LEIA TAMBÉM: