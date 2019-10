Os signos que têm as mentes mais difíceis de decifrar do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são bastante imprevisíveis e, por isso, é tão difícil decifrar sua mente e o que passa por ela.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

A criatividade e capacidade de análise desde as mais diferentes perspectivas faz com que o geminiano mantenha muitas informações e tire conclusões que nem sempre são esperadas. Este signo também é representado pela dualidade e tende a mudar de ideia constantemente, surpreendendo as pessoas ao redor.

Libra

O libriano não costuma deixar transparecer seus pensamentos íntimos com facilidade. Por vezes, este signo prefere que as pessoas conheçam apenas suas conclusões diplomáticas e positivas, que não geram conflitos e são menos pessoais, não deixando sinais para que os outros acessem seu lado mais profundo.

Aquário

O aquariano expressa o que quer e quando quer, mas sua mente é um eterno mistério, capaz de fazer julgamentos, maquinar teorias e tirar conclusões avançadas sobre os mais diversos assuntos. Este signo preza a autenticidade e enxerga a imprevisibilidade como algo positivo em si.