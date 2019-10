Os signos que precisam crescer bastante antes de um relacionamento

Alguns signos do zodíaco possuem atitudes infantis que podem ser bastante complicadas na hora de iniciar um relacionamento amoroso.

Confira os signos que precisam crescer bastante antes de começar uma relação:

Áries

O ariano pode sentir falta de uma qualidade que as pessoas maduras sabem que é fundamental para os relacionamentos: a paciência. Seu hábito de exigir tudo com rapidez e impulsividade, são as receitas para fazer o outro se sentir pressionado e desconfortável , ajudando também com que eles tomem atitudes ou digam coisas das quais se arrependerão depois.

Touro

O taurino pode deixar sua raiva falar mais alto e tratar o outro com insensibilidade, como se apenas ele merecesse consideração. Além disso, ele precisa trabalhar sua versatilidade e reconhecer que não está sempre certo, pois um relacionamento é sobre duas pessoas (ou mais) e não apenas uma. Quando amadurece e consegue controlar melhor seu lado teimoso e individualista, seus relacionamentos se tornam mais pacíficos.

Peixes

O pisciano pode agir com bastante infantilidade quando não consegue o que quer, passando do estado de “birra” ao de “vítima” em um segundo. Isso faz com que eles piorem discussões e distanciem especialmente quem identifica sua manipulação. Este signo fará mais o outro saber que está magoado ou frustrado, do que buscará resolver a situação.