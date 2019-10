Novos detalhes do próximo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp continua trabalhando no próximo recurso dark theme (tema escuro – em tradução livre). E novas detalhes foram divulgados sobre a funcionalidade nesta semana.

De acordo com informações do portal especializado WABetaInfo, a novidade já está disponível em uma versão beta para o sistema operacional Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.294: what's new?

WhatsApp continues to work on the Dark Theme: in this beta they worked on the part of Stickers and Emoji Background Selectors (under development).https://t.co/lBeQpsQJly

NOTE: The Dark Theme will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 14, 2019