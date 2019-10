Garena acaba de liberar nova atualização para o game Free Fire

A Garena acaba de liberar nesta quarta-feira (16) uma nova atualização para o game Free Fire. A informação foi compartilhada pela empresa nas redes sociais.

“Atualização já liberada na Google Play e App Store! Servidores abertos”, publicou no Twitter. Confira todos os detalhes:

Atualização já liberada na Google Play e App Store! SERVIDORES ABERTOS! — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) October 16, 2019

ACESSÓRIOS AVANÇADOS

“O sistema de acessórios avançados é uma novidade que estamos adicionando para melhorar a viabilidade de algumas armas e tornar o uso de itens na partida mais dinâmico. Atualmente, a maioria dos jogadores para de saquear depois de encontrar suas armas de preferência. Nossa esperança com a introdução dos acessórios avançados é fazer com que os jogadores procurem por estas armas e acessórios conforme as rodadas avançam para aumentar suas chances em confronto.”

MP5- DESCARGA ELÉTRICA

“A MP5 sempre foi ofuscada pela poderosa mp40. apesar de possuir uma habilidade maior para mirar de um terreno baixo, a mp5 nunca teve uma chance de verdade contra qualquer SMG. a descarga elétrica irá melhorar consideravelmente a taxa de tiro da mp5. Com isso equipado, a mp5 deve funcionar como uma SMG que se destacará em combates de curta e média distância”.

M60- CARREGADOR ESPIRAL

“A M60 foi pensada como uma arma de supressão. No entanto, a atual m60 não está bem preparada para esta função devido a sua baixa taxa de acerto. Estamos introduzindo o carregador espiral como uma ferramenta que aumente o dano da m60 e a estabilidade quando estiver segurando o botão de tiro”.

CONTRA SQUAD

“O contra squad é sem dúvidas um dos modos mais populares do free fire no momento, mas ainda existem alguns problemas que tiram uma parte da diversão desse modo de jogo. Nesta atualização, nós estamos focando em tornar a experiência desse modo ainda mais divertida para vocês”.

Adicionado uma taxa de balanceamento ao sistema de busca de partidas.

Todos os barris de óleo foram removidos do mapa.

Movimento liberado durante o período congelado.

Quando compradas as armas estarão completamente carregadas.

Munição extra será dada no começo de cada rodada.

A loja agora pode ser fechada tocando em qualquer parte da aberta da tela.

Os jogadores não irão mais para a ilha de início antes da partida começar.

Novo sistema de pagamento – o time que estiver em uma “maré de azar”, perdendo muitas rodadas

seguidas, passará a receber mais dinheiro.

Novo item: “cogumelo” – fornece EP instantaneamente.

Armas adicionados na loja: G18, KAR98K, AN94 e CG-15.

SISTEMA DE CLIMA DINÂMICO NO FREE FIRE

“Os jogadores vêm pedindo um sistema de clima dinâmico para Free Fire há algum tempo. Essa foi uma novidade que tomou algum tempo para ser desenvolvida porque queríamos ter certeza de que o sistema de clima dinâmico iria funcionar sem problemas em todos os tipos de aparelhos. Por motivos de experimento, o sistema de clima dinâmico só estará disponível na hora do rush por enquanto. se vocês gostarem, nós o disponibilizaremos em todos os modos em breve”.

AMANHÃ NADA, vocês já podem conferir as notas da atualização aqui: https://t.co/pLmybjpi39 — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) October 15, 2019

CENTRO DE DOWNLOAD DE RECURSOS

“Estamos muito felizes de apresentar esta novidade que irá ajudar muitos jogadores a economizar espaço em seus aparelhos. Através do centro de download, os jogadores poderão escolher baixar somente as partes da atualização que eles precisam ao invés de serem obrigados a baixar a atualização completa de uma vez. No futuro, buscaremos mais possibilidades de armazenamento no centro de download para ajudar os jogadores a economizar espaço em seus aparelhos”.

Nova personagem – Shani

“A durabilidade da armadura sempre foi um problema para os jogadores mais sedentos de sangue. Estamos introduzindo Shani para que os jogadores possam garantir que suas armaduras estão perfeitas após cada batalha. esperamos partidas mais intensas com o lançamento de Shani no jogo”.

Reprodução

A124

“A habilidade da a124 era um pouco frustrante devido ao tempo de recarga dessa habilidade ser muito longo para o nosso intenso e dinâmico battle royale. Estamos reduzindo o tempo de recarga dessa habilidade consideravelmente para garantir que nossos jogadores estarão sempre prontos para a batalha”.

JOSEPH

“Estamos fazendo um pequeno ajuste nesta habilidade do Joseph nesta atualização. Esta habilidade foi criada para dar uma vantagem de velocidade para os jogadores durante uma batalha, porém no momento essa habilidade falha em seu propósito uma vez que não oferece nem um bônus de velocidade durante a corrida. Estamos adicionando um bônus de velocidade durante a corrida, esperamos ver mais do movimento nutty em ação depois dessa mudança”.

