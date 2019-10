My Time at Portia ganha suporte ao idioma português e desconto de 25%

O jogo My Time at Portia, game RPG sandbox de fazenda, acaba de ganhar localização para o Português do Brasil. Para completar, o título está com com 25% de desconto por tempo limitado no PC, custando R$ 50,99.

Em My Time at Portia, você inicia uma nova vida na cidade de Portia, conforme reforma a propriedade de sua família cuidando de plantações e animais, minerando metais preciosos, fabricando ferramentas, descobrindo segredos, ajudando a reconstruir o vilarejo e fazendo amizades com seus excêntricos vizinhos. Conheça principais características:

Monte sua oficina: colha recursos e construa itens para ajudar a comunidade;

Cuide de sua fazenda: plante, cuide de animais e passeie a cavalo;

Seja criativo: construa a casa dos sonhos, dando um toque pessoal com a mobília e decoração;

Participe da comunidade: conheça personagens inesquecíveis, cada um com histórias intrigantes e rotinas próprias;

Lute: explore ruínas perigosas nas profundezas de Portia para encontrar poderosos tesouros do passado;

Melhore: um extenso sistema de habilidades permite que você seja melhor no que quer: construção, combate ou socialização;

E muito mais: Portia tem algo a oferecer a qualquer tipo de jogador. Explore novas terras, participe de festivais periódicos, arrisque-se na culinária, jogue mini-games ou passe a tarde pescando.

