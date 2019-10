Os signos do zodíaco que deixam seus parceiros confusos

Alguns signos do zodíaco possuem características que podem ser bastante complicadas de entender para outras pessoas e, por isso, são mestres em deixar seus parceiros confusos.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

O geminiano não confunde pela falta de conversa e palavras, mas sim pela falta de relação que elas possuem com suas atitudes. Muitas vezes, ele possui o discurso bem diferente daquilo que demonstra com gestos, o que pode deixar o parceiro cheio de perguntas sobre seus reais sentimentos.

Câncer

O canceriano quase sempre transmite o que sente ao parceiro ou ao menos pensa em como fazê-lo entender suas emoções. No entanto, se ele acha que não está recebendo a atenção que merece, ficará inseguro e pode tomar atitudes controversas, como aproximar e depois afastar ao máximo a outra pessoa.

Escorpião

Nem sempre o escorpiano demonstra seu descontentamento com palavras e seu tratamento pode ser bastante ressentido e frustrado indiretamente. Além de estar exigindo uma desculpa sem dizer o problema, isso faz com que os parceiros se sintam mal ao mesmo tempo em que são obrigados a identificar como acertar as coisas.