Google Stadia chega em 19 de novembro

O Stadia, plataforma de jogos da Google via streaming, será lançado em 19 de novembro. A novidade foi anunciada nesta terça-feira pela empresa.

Serão duas opções de pacotes disponibilizados no próximo mês para os jogadores: 'Founder’s Editions' e 'Premiere Editions'.

Reprodução

"Jogue o Stadia com o pacote Premiere Edition e aproveite três meses de assinatura Pro. Combine o Chromecast Ultra com o Stadia Controller para reproduzir na sua TV com uma resolução de até 4K", revelou.

O Premiere Edition tem custo de 129 dólares (nos Estados Unidos) e incluiu os dois dispositivos (Controller e Chromecast), além três meses de assinatura. Confira:

O serviço é compatível apenas com os aparelhos Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a e Pixel 3a XL. Sem o pacote, a mensalidade do serviço terá custo de 10 dólares (no mercado americano).

Ainda não sabemos se a novidade estará disponível no mercado brasileiro. Confira trailer de divulgação:

LEIA TAMBÉM: