Tecnologia: Google acaba de lançar o novo smartphone Pixel 4

O Google apresentou nesta terça-feira (15) o novo smartphone Pixel 4. Com uma câmera totalmente atualizada, o aparelho será vendido em duas versões (Pixel 4 e Pixel 4 XL).

Segundo a empresa, agora existem duas câmeras na parte de trás do telefone, incluindo uma nova lente telefoto (12 MP e 16 MP). “Quando você combina esse novo recurso de hardware com o nosso software Super Res Zoom, ele oferece uma qualidade de imagem excepcional”, revelou em comunicado. Ela também chega com outras novidades:

With a great camera, the new Google Assistant built in, and Motion Sense, #pixel4 is designed to be helpful throughout your day. Bonus: it gets better with every update → https://t.co/G7OBj2MRla #madebygoogle pic.twitter.com/b2pRzczOza — Google (@Google) October 15, 2019

Google Assistant

Graças a uma integração mais profunda ao Pixel 4, o Google Assistant agora é uma maneira mais rápida de fazer mais coisas. As inovações no processamento de fala significam que mais solicitações podem acontecer diretamente no seu telefone.

“Ele pode abrir aplicativos rapidamente, pesquisar no seu telefone, compartilhar o que há na tela e muito mais. Ele também considera o contexto da sua consulta”.

Um telefone que detecta o que você deseja fazer

O recurso Motion Sense do Pixel 4 usa um sensor de radar em miniatura para detectar movimentos em seu telefone. Pode detectar quando você está alcançando o telefone e iniciará o desbloqueio facial, ou desligará a tela quando não estiver por perto.

Construído para desempenho e segurança

Com 6GB de RAM, uma tela de 90hz e Pixel Neural Core, o dispositivo será mais rápido. O smartphone também inclui o chip de segurança Titan M customizado. O aparelho chega com a versão mais recente do Android 10.

Reprodução

Preços e disponibilidade

O modelo Pixel 4 custará a partir de 799 dólares (64 GB) no mercado americano. A versão maior, Pixel 4 XL, custará a partir 899 dólares (64 GB). Também terá opções de 128 GB. Ambos estarão disponíveis em 24 de outubro.

Serão três opções de cores: Clearly White, Just Black e uma edição limitada, Oh So Orange. Ainda não sabemos informações sobre o mercado brasileiro.

