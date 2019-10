Google homenageia professores nesta terça-feira com doodle criativo

O Dia dos Professores é comemorado no Brasil nesta terça-feira (15). E para celebrar a importante data, o Google lançou um novo doodle criativo.

A data foi oficializada pelo decreto federal nº 52.682 em 1963, que, em seu art. 3º, diz que “para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias”.

O responsável por aprovar esse decreto foi o presidente João Goulart. O novo doodle é exclusivo para o Brasil. Confira:

