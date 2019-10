Este garoto de 8 anos pescou um tubarão de 314 quilos e, agora, pode bater um recorde mundial que durava 22 anos

Não é todo dia que a gente encontra a história de uma garoto que aprendeu a pescar com 18 meses de vida, e que aos 8 anos está capturando tubarões de mais de 300 quilos nas viagens familiares.

Jayden Millauro cumpre todos os requisitos da descrição acima. Agora, ele pode ter quebrado um recorde da pesca que durava quase 22 anos.

De acordo com relatos da tripulação e do sítio estrangeiro Infobae, os pescadores lançaram uma linha que foi arrastada pode mais de 7 metros pelo tubarão tigre até que Jayden o fisgou.

Depois de brigar intensamente com o animal, o menino conseguiu subi-lo ao barco com a ajuda do pai, Jonathan.

Reprodução/ twitter

O Undertaker – barco que carregava a família-, voltou à Marina de Sylvania, onde pesaram o tubarão e descobriam que tinha 314 quilos, 2 a mais que o recorde mundial de 1997, que pertencia a Ian Hissey .

Apesar da atenção que o feito do garoto atraiu, o recorde ainda precisa ser oficializado. Jayden Millauro é o membro mais jovem do clube de pesca esportiva Port Hacking e ,agora, é também o mais ilustre.