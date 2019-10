Festival de pavê promete 'adoçar' São Paulo com sobremesas, feira de variedades e leitura de tarot

É pavê e "pacomê"! Uma das sobremesas mais tradicionais do Brasil, conhecida pelo trocadilho com o seu nome, ganhou um festival próprio em São Paulo. No próximo domingo (20), das 12h às 19h, será realizado o 1º Festival de Pavê de SP, na Associação Hokkaido de Cultura e Assistência, Vila Mariana, na zona sul da capital.

Os paladares ávidos poderão provar pavês dos mais diversos sabores, do chocolate até o leite ninho com geleia de morango e pimenta, além de outros doces, como cannolis, tortas, donuts, churros e brownies.

Se você estiver pensando nos salgados ou no prato principal, não precisa se preocupar. No mesmo local do evento, também serão realizados o 4° Festival do Queijo Canastra e o 4° Festival do Hot Dog – para que a refeição seja completa. Ou seja, também serão oferecidos variados tipos de queijos e lanches.

A festa em trio é uma realização do Espaço As Meninas Feiras e Eventos e ainda contará com uma feira de variedades, com a venda de artesanato, roupas e acessórios, e a leitura de tarot. O ambiente será animado pelo DJ Dinho Garcia.

A entrada é gratuita. Serão arrecadados alimentos não perecíveis para a associação Centro de Convivência Início de Luz, que cuida de mais de cem crianças carentes nas regiões do Cambuci e do centro da capital paulista.

Serviço

1° Festival do Pavê de SP

4° Festival do Queijo Canastra

4° Festival do Hot Dog

Data: 20 de outubro

Horário: das 12h às 19h

Local: Associação Hokkaido de Cultura e Assistência

Endereço: Rua Joaquim Távora, 605 – Vila Mariana, São Paulo – próximo ao metrô Ana Rosa

(Local coberto, amplo, climatizado, com acesso para cadeirantes)