Como bloquear sua conta do WhatsApp em caso de roubo do smartphone

Teve o smartphone roubado? Bloquear sua conta do aplicativo de mensagens WhatsApp nesta situação é processo muito simples.

O primeiro passo é realizar o bloqueie do chip. “Recomendamos que você ligue para a sua operadora de celular o quanto antes para bloquear o seu chip. Dessa forma, não será possível verificar a conta no telefone, já que esse processo requer o recebimento de SMS ou ligações”, explica.

Com isso, você pode utilizar um novo chip com o mesmo número de telefone para ativar o WhatsApp em um novo aparelho. Essa é a maneira mais rápida de desativar uma conta em um aparelho roubado ou perdido, já que o app só pode permanecer ativo com um número de telefone em um aparelho de cada vez.

Também é necessário fazer um contato direto com a plataforma: “Mesmo com o chip bloqueado e o serviço de telefonia desativado, é possível utilizar o WhatsApp por redes Wi-Fi se você não entrar em contato conosco para desativar a sua conta”.

“Nos envie um email ([email protected]) com a seguinte frase: ‘Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta’ no corpo do email. Por favor, inclua também o seu número de telefone em formato internacional completo”, orienta o app. O que ocorre quando uma conta é desativada:

A conta não será completamente apagada.

Seus contatos ainda poderão ver o seu perfil.

Seus contatos poderão enviar mensagens para você, e essas mensagens permanecerão pendentes por até 30 dias.

Se você reativar a sua conta antes que ela seja apagada, você receberá as mensagens pendentes no seu novo aparelho e permanecerá nas conversas em grupo de qual fazia parte.

No entanto, se a sua conta não for reativada dentro de 30 dias, ela será completamente apagada, explica o aplicativo de mensagens.

