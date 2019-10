Capítulo 2 do Fortnite já está disponível e Epic Games alerta sobre novos bugs

O Capítulo 2 do popular título Fortnite já está disponível mundialmente para os jogadores battle royale. A novidade foi compartilhada pela Epic Games nesta terça-fera.

Com a chegada do novo capítulo, alguns bugs ocorreram no game. No Twitter, a desenvolvedora detalhou os problemas que afetam os usuários.

“Estamos cientes de um problema que faz com que jogadores do PS4 sejam expulsos de partidas. Estamos investigando e traremos uma atualização assim que for resolvido”, explicou.

Um segundo bug também foi detalhado: “Seus amigos não estão aparecendo na sua lista? Basta reiniciar o jogo para resolver isso”, orientou a empresa.

