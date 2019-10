5 dicas essenciais para o dia a dia para evitar a queda de cabelo

Se você tem propensão à queda de cabelo, saiba que existem algumas medidas a serem tomadas que podem ajudar a mitigar um pouco os males.

De acordo com o portal Times of India, existem alguns hábitos que podem ajudar a diminuir os danos, no entanto, saiba que se o seu caso for grave, uma ajuda profissional é a mais indicada.

Lave o cabelo com shampoo suave

Lavar o cabelo com frequência é importante para manter a o couro cabeludo limpo. O risco de caspas e infecções que podem danifica-lo diminui.

Evite penteá-lo enquanto molhado

Molhado o cabelo está na forma mais frágil. Passar a escova nesta hora contribui para a perda de fios preciosos. Lembre-se que independente da qualidade, nós perdemos fios de cabelo diariamente, não há como lutar contra isso. Contudo, medidas como essa ajudam a mitigar uma queda mais acentuada.

Mantenha-se sempre hidratado

Cabelo é formado por água assim como boa parte do corpo humano, portanto, garrafa de água sempre em mãos. O líquido é importante para o crescimento celular, e com as madeixas não é diferente.

Deixe o cabelo secar naturalmente

Da mesma forma que você deve esperar o cabelo secar naturalmente para penteá-lo, é importante não usar toalha para seca-lo.

Faca atividades físicas diariamente

Controlar os níveis de estresse também essencial para evitar a queda de cabelo. Atividades físicas além de contribuírem para a saúde geral elas ajudam a controlar o ânimo e evitam perda de fios.