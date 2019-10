Tecnologia: Samsung anuncia promoção em venda do tablet Galaxy Tab S6

Mais recente lançamento da Samsung no segmento de tablets, o Galaxy Tab S6 foi apresentado no Brasil no início do último mês de setembro. E, para celebrar a chegada do dispositivo ao País, a empresa anunciou que quem comprar o aparelho entre os dias 14 de outubro e 10 de novembro ganhará um fone AKG Y500.

Conforme revelado, entre os dias 14/10/2019 e 10/11/2019, quem comprar um Tab S6 e se cadastrar no site Samsung Para Você dentro do período de 30/09/2019 a 24/11/2019 ganhará um fone AKG Y500. No Brasil, o Galaxy Tab S6 estará disponível na cor cinza, com preço sugerido de R$ 4.299,00.

Novo aparelho

Uma das grandes novidades do Tab S6 está no aprimoramento da S Pen. O recurso, que foi inicialmente idealizado como um instrumento para escrever e desenhar, virou um aparato para dar asas à criatividade e otimizar a produtividade.

Agora, a solução tem funcionalidade de controle remoto, permitindo interagir com o tablet à distância, para criar vídeos e fotos, e com controle por gestos que proporciona ações mais intuitivas para trocar de câmera e dar zoom nos objetos.

Além disso, o dispositivo conta com Display Super AMOLED de 10,5”, câmera Ultra Wide³(visão de 123º, captura fotos semelhante ao que o olho humano vê) e versão aprimorada do Samsung DeX, permitindo a transição perfeita para uma experiência de PC.

