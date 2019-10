Os signos do zodíaco que podem passar por momentos tensos no amor

Esta semana, alguns signos do zodíaco podem passar momentos que causarão tensão a dois ou em assuntos do coração.

Confira se você está na lista:

Câncer

Tensões podem preocupar os cancerianos comprometidos ou que estão iniciando uma relação com alguém. Apesar de uma situação conflitante ou a intromissão de uma terceira pessoa em assunto privados do casal, as chances de resolver tudo de forma positiva são altas. A comunicação e honestidade sobre o assunto podem ajudar a aproximar e desenvolver ainda mais a lealdade. Tenha cautela e pense duas vezes antes de falar algo do qual se arrependa.

Libra

Tenha cuidado para não deixar que o estresse o faça descontar tudo em seu parceiro. Lembre-se que nunca existe apenas uma forma de resolver um problema e, por isso, você deve ouvir também as resoluções do outro e aprender com ele. Umas das partes mais importantes de um relacionamento é o apoio e a consideração que o faz levar os interesses do outro em conta.

Virgem

A desconfiança o pode fazer questionar as intenções do outro mais do que nunca. Este é o momento de ouvir seu instinto e intuição, mas sem esquecer-se de ter cuidado com paranoias sem fundamento e evitar ao máximo tirar conclusões precipitadas. A verdade sempre chega na hora certa.