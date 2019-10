Os signos do zodíaco que atraem o azar

Todos já tivemos fases em que tudo dá errado e nessas situações quase sempre culpamos a nossa “má sorte”. Contudo, alguns signos estão mais propensos a ter azar.

Confira a lista:

Gêmeos

A vida do geminiano pode ser um drama e ele contribui para que seja assim. Por ser insaciável, pode cair no erro de achar que nada acontece da forma que ele espera e merece. Essa energia pessimista costuma atrair o azar.

Sagitário

Por vezes o sagitariano é seu próprio inimigo. Mesmo gostando de liberdade e aventura, quando as coisas saem de controle, eles ficam muito instáveis e vão se afundando na crise do momento. Mais do que má sorte, suas as atitudes desesperadas atraem alguns acontecimentos ruins.

Capricórnio

O capricorniano é tão cabeça dura e, por não gostar de ceder a nada, a má sorte o alcança por meio das vibrações de estresse e pessimismo. A vida é dar e receber, por isso quando as pessoas regidas por esse signo deixam de confundir independência com individualismo e começam a agir em grupo, as coisas dão certo mais facilmente.

Peixes

O pisciano tem azar especialmente quando o assunto é dinheiro e relacionamento. Sua sensibilidade e empatia pode atrair pessoas aproveitadoras, que acabam apenas usando-os. Por isso, ele precisa pensar bastante antes de tomar uma decisão nessas duas áreas.