Novos detalhes do próximo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp

Novos detalhes do recurso “tema escuro” do WhatsApp foram liberados neste fim de semana. A função é a próxima grande novidade do aplicativo de mensagens.

Como já revelado, o recurso está disponível em uma recente versão beta da plataforma para o sistema operacional Android.

Agora é possível ver como ficaram as bolhas de conversas, de acordo com o site especializado WABetaInfo. Confira:

Some users are experiencing a nice bug, that shows the dark bubbles in the chat when the Dark Theme is NOT enabled.

Consider it like a test ⬇️ https://t.co/2TBhQKk0zJ pic.twitter.com/VlPqJ27vC8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 12, 2019