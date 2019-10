NASA revela nova imagem do gigantesco asteroide Bennu

A Agência Especial Americana (NASA) revelou nesta semana um novo registro do asteroide Bennu. O arquivo foi captado sonda OSIRIS-REx.

Esta imagem, compartilhada no Twitter, mostra uma visão detalhada de vários tipos de rochas localizadas no hemisfério norte do asteroide.

Os pedregulhos vistos aqui fazem parte de um grande aglomerado, que é apenas um dos muitos presentes na superfície do corpo espacial.

De acordo com a agência, o arquivo foi captado pela câmera PolyCam sonda em 1º de agosto, a uma pequena distância de 0,7 km.

Para escala, o eixo mais longo do pedregulho plano e brilhante (canto superior esquerdo) tem 3,4 metros. Confira o arquivo completo:

