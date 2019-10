Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de outubro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Sendo o primeiro signo de Fogo, este signo pertence a pessoas apaixonadas em tudo o que fazem e que não param até que tenham sucesso.

No amor, os arianos são muitos sexuais e é por isso que a paixão quase sempre predomina sobre a razão. Por isso, é preciso ter cuidado se deixar levar por pessoas que não são os melhores parceiros da vida; tente não ficar tão animado sem primeiro conhecer bem o seu parceiro.

Você uma pessoa carismática e que busca a perfeição; aproveite estas qualidades no ambiente de trabalho. Será uma semana de muitas reuniões no trabalho. No amor, alguém do passado procurará e será preciso fechar esse círculo e avançar em sua vida sentimental. Você terá sorte nesta quinta-feira com os números 03, 22 e 71. Se você é solteiro, um amor de Capricórnio ou Libra entrará em sua vida.

Touro

Semana para tomar decisões pessoais importantes, lembre-se de que você está passando por um estágio de prosperidade; portanto, não regrida. Problemas pendentes serão resolvidos.

Você recebe um convite de negócios. Haverá muita estabilidade para os comprometidos e você se sentirá mais seguro no relacionamento. Se você é solteiro, um amor será muito compatível com seu signo, lembre-se de que quase sempre os signos de Terra buscam pessoas responsáveis.

Tente fazer todos os seus pagamentos e não deixe dívidas pendentes. Você saberá que um membro da família sofre de uma doença e dará todo o seu apoio. Você deve se preocupar mais com sua alimentação. Tente ser mais responsável com tudo o que você compra. Sua sorte será no dia 15 de outubro com os números 06, 42 e 87.

Gêmeos

As mudanças estão chegando ao seu ambiente de trabalho e é estar ciente das energias que se movem ao seu redor para se manter equilibrado. Você tomará uma decisão de trabalho que o fará crescer profissionalmente.

Não queira fingir o que não é e tente ser discreto no que faz; você verá que se cercará de boas energias. Um amor do passado está esperando que você volte, mas lembre-se de que muitas pessoas cometem os mesmos erros repetidamente.

Cuide de problemas de enxaqueca ou nervosos. Um negócio de compra e venda pode ter ótimos resultados. Sua capacidade de socializar ajuda você a ser um bom vendedor.

Cuide mais da saúde do seu corpo e mente. Você decide iniciar algo importante para a sua carreira. No amor, serão dias de conhecer pessoas que pensam da mesma forma. Sua sorte é na quinta-feira com os números 04, 33 e 87.

Câncer

Será uma semana de mudanças positivas e uma proposta de trabalho mais bem paga chegará. Suas energias positivas se multiplicam; portanto, não hesite em ser alguém com sucesso e ter a atitudes positivas. Você faz pagamentos atrasados .

Você faz alterações em sua casa. Lembre-se de que seu signo é explosivo e isso afeta sua vida amorosa; tente se controlar e não diga palavras das quais possa se arrepender.

Você começa tomar atitudes para se sentir mais saudável. Em matéria de amor, não procure tanto um parceiro e deixe o destino surpreender você. Uma surpresa chegará. Seu signo de água o torna muito sonhador, por isso, tenha cuidado com viver fora da realidade, tentando colocar os pés no chão e crescer. Sua maior sorte será quarta-feira com os números 02, 33 e 51.

Leão

Você faz pagamentos; tente moderar suas compras e comece a economizar. Mudanças muito importantes estão chegando ao seu ambiente de trabalho e o reconhecimento virá.

Você resolve algo legal a seu favor. Serão dias de muita paixão, você sairá com pessoas, mas sem compromissos. Viagens ou fechamento de projetos aconteceram.

Não descuide da sua saúde. Seu lado negativo é a falta de disciplina, mas tente combater isso e alcançar seus objetivos com inteligência e entusiasmo, o que o levará a ter o sucesso que deseja.

Virgem

Os próximos dias serão ideais para novas atividades em seu trabalho. Você está em crescimento profissional e não deve perder chances de ser mais reconhecido.

Neste momento, sua vida pode ser representada pela dualidade dos seus pensamentos; um dia você pode ficar muito otimista e no outro repleto de negatividade. É preciso tentar manter uma energia positiva constante em sua vida.

No seu modo de ser, você gosta de transcender e ser admirado, por isso é ideal que você lidere e se destaque em projetos da sua vida. Viagens para visitar pessoas podem acontecer. Seu dia de mais sorte é a terça-feira com os números 09, 21 e 24. Você recebe dinheiro inesperado de um pagamento e uma surpresa que o fará muito feliz.

Libra

O sétimo signo do zodíaco representa o equilíbrio e a verdade da vida. Por isso, o libriano é capaz de dar seu apoio incondicional e buscar a justiça.

Reflita sobre encontrar o amor verdadeiro e tenha cuidado ao confundir amizade paixão. Não se esqueça de apoiar as pessoas que o consideram um pilar.

Semana de pressões e estresse no trabalho. Lembre-se que é preciso ser mais tolerante e ajudar o próximo mesmo quando a paciência não está em alta. Seus números da sorte são 21 e 33.

Escorpião

Renascimento e nunca desistir são seus lemas; por isso sempre busque o sucesso. Tenha cuidado com a ganância e seja mais espiritual.

Apoie as pessoas que ama e as mantenha próximas para evitar tristezas. O grande temperamento dos nascidos sob esse signo torna seu ponto o apetite sexual seu ponto fraco, por isso, tenha cuidado ao tomar atitudes impulsivas apenas para se satisfazer.

Sua sorte será no dia 16 de outubro com os números 01, 23 e 77; Tente usar mais o vermelho. Você muda de casa ou para o exterior. Um novo amor do signo de fogo entrará em sua vida.

Sagitário

Você sabe como transformar tudo o que faz em sucesso, porque seu talento sempre os leva a ter admiração dos outros. Por isso, aproveite esta qualidade sendo mais positivo e não se deixe estressar.

Controle-se diante de situações complicadas para refletir na melhor solução, evitando dizer ou fazer algo do que se arrependa mais tarde.

Um amor do passado pode tentar retornar e dar ou não uma segunda chance dependerá de você. Sua sorte será no dia 16 de outubro com os números 09, 31 e 88. Um amigo pode procurá-lo com uma proposta de negócio.

Capricórnio

Você tem o espírito de ser o líder e grande guia das pessoas ao seu redor. Por estar sob um signo tão forte, é recomendável ter mais paciência em tudo e controlar os impulsos ao tomar uma decisão.

Tente meditar ou fazer algum tipo de exercício para se acalmar, além de cuidar melhor da saúde como um todo. Tente ser mais prevenido para não ter um problema de dinheiro. Dias muito positivos com seu parceiro.

Os solteiros terão um novo amor do signo de fogo, que será muito compatível. Cuidado com dores no corpo; evite ser muito sedentário e tente não se machucar durante exercícios ou na rua.

Uma viagem será planejada. Você terá sorte na quarta-feira com os números 09, 36 e 41. Um ariano o ajudará a progredir em questões de trabalho ou negócios.

Aquário

Cuidado com ser muito materialista e deixar isso atrapalhar seus sonhos. Seu ponto fraco está nos pulmões e na garganta, por isso tenha cuidado com infecções e problemas de ouvido.

Sua melhor virtude é saber ganhar dinheiro em qualquer situação de vendas; aproveite isso. Semana de participação em reuniões de trabalho para mudanças de emprego.

Sua maior sorte será no dia 17 de outubro, com os números 04, 27 e 38. Dias para conhecer novas amizades e colegas de trabalho. Algo precisará ser consertado.

Peixes

Você estará com muito boas energias ao seu redor e terá dias de sorte em tudo relacionado a questões de trabalho e novos projetos, apenas tente ser mais discreto.

Você pode estar um pouco complicado em questões de amor; portanto, aprenda a ser mais firme, investir apenas em um parceiro e veja que a felicidade virá. Você encontrará um novo amor.

Cuidado com problemas de estômago e tente ir ao seu médico. Você terá sorte no dia 16 de outubro com os números 00, 29 e 88. Uma viagem irá acontecer em breve. Você sairá vitorioso em uma questão legal. Não guarde mais rancores familiares e não deixe isso influenciar sua vida.