Em várias partes do mundo, Google homenageia físico com doodle inusitado

O Google homenageia nesta segunda-feira (14) o físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau com um doodle inusitado.

Disponível em vários países, no entanto, a animação não foi liberada para o Brasil. É possível ver a comemoração alterando a localização do navegador.

Reprodução

Segundo a homenagem, a pesquisa sobre percepção visual o inspirou a inventar um dispositivo que Joseph chamou de phénakistiscope, que levou ao nascimento do cinema, criando a ilusão de uma imagem em movimento.

A tese de doutorado de Plateau detalhou como as imagens se formam na retina, observando sua duração exata, cor e intensidade. Com base nessas conclusões, ele conseguiu criar um dispositivo em 1832, equipado com dois discos que giravam em direções opostas.

Um disco estava cheio de pequenas janelas, igualmente espaçadas em círculo, enquanto o outro tinha uma série de fotos de uma dançarina. Quando os dois discos giraram exatamente na velocidade certa, as imagens pareciam se fundir, criando a ilusão de uma dançarina em movimento.

Embora Plateau tenha perdido sua visão um pouco depois, ele continuou a ter uma carreira produtiva na ciência mesmo depois de ficar cego, trabalhando como professor de física experimental na Universidade de Ghent.

Inspirada nos fascinantes discos animados, a arte do Doodle foi criada para refletir o estilo de Plateau, com diferentes imagens e temas em diferentes plataformas de dispositivos.

