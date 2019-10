The Drop: Confira os novos jogos para PlayStation que serão liberados nesta semana

Novos jogos serão liberados para PlayStation nesta semana. São pelo menos 19 títulos na plataforma. Confira detalhes:

Children of Morta

(PS4 – Digital): “Com a Corrupção se espalhando pelo mundo, os guardiões da montanha de Morta devem enfrentar este mal antigo. Mas… esta não é uma história sobre salvar o universo, e sim sobre uma família permanecendo junta enquanto o mundo a sua volta é devorado pela escuridão”.

Doors & Rooms

PS4 – Digital (Disponível em 17/10): “Não pergunte. Apenas abra as portas e fuja! Simples e viciante. Não se engane pelos truques e encontra pistas para sua fuga! Uma batalha mental sem fim contra os desenvolvedores. Mas cuidado, um erro pode lhe custar tudo”.

Draw A Stickman: Epic 2

PS4 – Digital (Disponível em 16/10): “A imaginação é a chave quando você entra em um mundo mágico dos contos de fada, cheio de mistério e perigo, criaturas diferentes e puzzles. Crie seu próprio boneco de palito e veja-o ganhar vida em Draw A Stickman: Epic 2 e na expansão Drawn Below”. 2

Driven Out

PS4 – Digital (Disponível em 18/10): “Driven Out é um game desafiador em 2D com uma bela estética retrô estilo 16 bits. Uma fazendeira é obrigada a deixar sua casa e entrar em um mundo cheio de mudanças, forçada a lutar contra perigosas criaturas fantásticas”.

Felix The Reaper

PS4 – Digital (Disponível em 21/10): “Felix trabalha no Ministry of Death e está apaixonado por Betty The Maiden do The Ministry of Life. Ele acredita que indo até o mundo humano como um ceifador, poderá um dia encontrá-la. Então seu trabalho é garantir que as pessoas morram — e impressionar o amor de sua vida”.

The Fisherman – Fishing Planet

PS4 – Digital: “O melhor dos games de pesca, agora disponível em versão completa sem microtransações! Viva toda a diversão do esporte e melhore suas habilidades sozinho ou no modo multiplayer. Conteúdo exclusivo: o novo mapa de Creuse na França, uma nova técnica e quatro novos peixes”.

The Jackbox Party Pack 6

PS4 – Digital (Disponível em 17/10): “É o Party Pack mais louco de todos, com o absurdo de Trivia Murder Party 2, o circo de palavras Dictionarium, o game de identidade secreta Push The Button, o concurso de comédia Joke Boat e o teste de personalidade Role Models. Use seu smartphone ou tablet para controlar e jogue em até 10 pessoas, com plateia de até 10 mil”.

Just Ignore Them

PS4, PS Vita – Digital (Cross-Buy): “Crescendo, todos conhecemos alguém que era completamente apavorado pela escuridão e convencido de que havia monstros debaixo da cama. Mas e se fosse verdade? Just Ignore Them é um game estilo Point and Click sobre um garoto chamado Mark, preso em uma eterna batalha contra os monstros que o perseguem”.

Megaquarium

PS4 – Digital (Disponível em 18/10): “Um game de parques temáticos de tema aquático. Crie suas atrações, cuide dos peixes gerencie os empregados e mantenha os visitantes felizes! Tudo em um dia normal de trabalho no seu Megaquarium”.

Monkey King: Hero Is Back

PS4 – Digital (Disponível em 17/10): “Um novo capítulo da lenda Chinesa Journey to the West está prestes a começar! Baseado no filme de animação Monkey King: Hero Is Back, esta adaptação coloca o sábio em pessoa, Sun Wukong, recém libertado após 500 anos de aprisionamento, contra Liuer, um garoto que adora o Monkey King, em uma jornada que os aproxima”.

Outer Wilds

PlayStation 4 – Digital: “Outer Wilds é um game de mistério de mundo aberto sobre um sistema solar preso em um loop temporal constante. VocÊ é o mais novo recruta da Outer Wilds Ventures, um novo programa espacial buscando respostas em um sistema solar estranho. Os planetas estão cheios de segredos e locais que mudam com a passagem do tempo”.

Pig Eat Ball

PS4 – Digital (Disponível em 18/10): “Pig Eat Ball é uma aventura de ação sobre comer, engordar, e vomitar nascoisaspara resolver puzzles. Explore 20 estações espaciais gigantes e resolva mais de 200 fases cheias de puzzles usando mecânicas estilo arcade”.

Plants Vs Zombies: Battle For Neighborville

PS4 – Digital, Retail (Disponível em 18/10): “Chute a grama em Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, o mais louco game de tiro de todos! Destrave 20 classes customizáveis no lançamento em uma região social, três regiões livres, um modo PvE, seis modos PvP, Battle Arena, e mais”.

Return of the Obra Dinn

PS4 – Digital (Disponível em 18/10): “Em 1802, o navio mercante Obra Dinn partir de Londres para o oriente. Seis meses depois, não havia chegado ao seu destino e foi declarado perdido. Em 1807, o Obra Dinn chega ao porto com suas velas danificadas e sem tripulação. Return of the Obra Dinn é uma aventura de mistério em primeira pessoa com exploração e dedução lógica”.

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands

PS4 – Digital (Disponível em 17/10): “Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands é uma aventura de mundo aberto com exploração, e agricultura cheia de missões e descobertas. Você naufraga em um arquipélago misterioso. Cabe à você sobreviver e resolver os mistérios das profundezas das ilhas e escapar”.

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

PlayStation 4 – Digital (Disponível em 17/10): “Travis Strikes Again, com sua Beam Katana carregada e pronta! Sugado para o lendário console Death Drive Mk II, onde quem coletar todas as Death Balls terá seu pedido concedido (…será mesmo?) Jogue como Travis, Badman e – se conseguir – até mesmo Shinobu e Bad Girl”.

Wands

PS VR – Digital: “Wands é uma experiência VR em primeira pessoa que oferece duelos mágicos contra outros jogadores online. Equipe sua varinha com várias magias e desafie outros Wielders para ganhar fama, poder e glória no reino de The Beyond. Explore novas magias e domine suas habilidades entre as batalhas”:

Worbital

PS4 – Digital (Disponível em 18/10): “Com a gravidade alterando, mire seus canhões, estoure seus inimigos e aproveite os fogos de artifício. Worbital é um game de estratégia em tempo real no espaço, com uma boa dose de caos cósmico. O objetivo: ser a última civilização em pé”:

Zombieland: Double Tap – Road Trip

PlayStation 4 – Digital: “Zombieland: Double Tap- Road Trip é um game de tiro ridiculamente divertido para até quatro jogadores em co-op. Jogue como seus heróis favoritos do filme original, além de novos personagens destraváveis da continuação”.

