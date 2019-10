Os signos do zodíaco que sempre se fazem de vítima

A astrologia influencia na nossa personalidade e, algumas vezes, não é de uma forma positiva. Devido a essas características, alguns signos do zodíaco costumam se fazer de vítima com mais facilidade do que outros.

Confira se você está na lista:

Virgem

O virginiano pode se fazer de vítima e ser arrogante ao mesmo tempo. Portanto, além de se sentir defraudado, ele também joga a culpa na incapacidade dos outros.

Isso acontece porque esse signo acredita que sua forma de fazer as coisas é sempre a melhor e que ele não erra tanto quanto as outras pessoas.

Câncer

O canceriano pode não assumir, mas no fundo ele acredita que as pessoas estão constantemente pensando em sabotá-los. O vitimismo funciona para ele como uma forma de defesa, mas também pode ser muito injusto.

Peixes

O pisciano prefere se fazer de vítima do que se defender de forma firme. Ele acredita nas outras pessoas e, mesmo machucado, está disposto a dar uma segunda chance. Por isso, ele encara o vitimismo como uma saída para não perder a admiração dos outros.

Escorpião

O escorpiano é apaixonado e sensível, mas também pode ser bastante rancoroso. Esse signo não costuma esquecer as falhas dos outros e, quando acha necessário, expõe todas as feridas abertas que ainda possuem.

Gêmeos

Para o geminiano, o vitimismo é uma estratégia. Ele pode até não optar sempre por ela, mas sabe como e quando usá-la.

Esse signo costuma se fazer de vítima para encobrir uma falha ou quando se sente ameaçado pelo sucesso de outras pessoas.